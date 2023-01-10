Російські окупаційні "адміністрації" на захоплених територіях України погрожує конфіскувати майно підприємців за відмову переходити на розрахунок у рублях.

Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву.

Зазначається, що окупанти з 1 січня запровадили обов’язкову рублеву зону на тимчасово окупованих територіях України.

“Росіяни на ТОТ продовжують тиснути на підприємців, які й надалі користуються гривнею. Наразі загарбники погрожують підприємцям конфіскацією майна та вилученням усієї валюти за користування гривнею. Проте люди й надалі продовжують користуватися законною, українською валютою”, — йдеться в повідомленні.

У такий спосіб, після настання нового року росіяни почали силоміць примушувати місцевих підприємців, які чинять спротив, користуючись гривнею, впроваджувати рубль.

Крім того, окупанти намагаються знецінити гривню. До прикладу, в обмінниках встановлено курс один до одного. Втім, за зняття гривні з картки стягують 15-20% комісії. Попри це люди й надалі продовжують користуватися гривнею, пише Спротив.