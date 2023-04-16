Про це повідомили під час етеру національного телемарафону.

За словами речниці Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, російські військові навмисно завдають ударів по промислових об’єктах, сільськогосподарських угіддях, де заміновані території, що призводить до детонації.

“Вони намагаються скидати авіабомби в якості психологічного тиску терористичного, коли це просто в перехрестя доріг міста, там, де максимальне ураження житлових будинків навколо”, — сказала Гуменюк.

Речниця зазначила, що напередодні Великодня російські військові посили обстріли та атакують по об’єктах соціальної інфраструктури. За останні дні у Херсонській області пошкоджено лікарні, шкільні будови, господарські споруди та приватні оселі.

Утім росіяни не наближаються до зони дії української ППО, а випускають керовані авіаційні бомби.

“КАБи ще можуть сягати відстані 50-70 км, саме тому страждають прифронтові, прикордонні території. І ми попереджали про це, оскільки з нашого боку протидія наразі може бути ефективною, але недоречною, якщо протидіяти тими засобами ППО на кожну бомбу. Саме тому зараз залишається найкращою системою протидії це перехід в укриття і збереження життя людей шляхом евакуації з тих районів”, — наголосила Гуменюк.