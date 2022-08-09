Про це повідомила Херсонська ОВА.

Зазначено, що серед російських військових поширюється паніка. Вона спричинена ударами по Антонівському та Каховському мостах. Минулого дня окупанти оточили міст та не пропускали місцевих жителів.

Працівники слідчого комітету РФ з лінійкою на камеру заміряли пошкодження Антонівського мосту після ударів ЗСУ. Утім, окупанти мають проблеми з ремонтом. У них не вистачає фахівців, необхідної техніки та матеріалів.

Депутат Херсонської облради Сергій Хлань назвав плани росіян щодо альтернативи пошкодженому Антонівському мостові безперспективними.

Раніше окупанти скаржилися, що місцеве населення налаштоване проти “руского міра”, тому вони активно сприяють роботі ЗСУ та підпілля. Через це російські військові посилили терор на тимчасово окупованих територіях.