Про це повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.
“Генічеськ можна вітати з почином. Тепер ЗСУ дістають і туди. Зранку понад півтори години детонували боєприпаси росіян на дослідній станції (грубо кажучи між Партизанами і Новоолексіївкою)”, – наголосив Хлань.
Він зауважив, що Генічеський район найбільш віддалений і знаходиться на адміністративній межі з Кримом.
За його словами, тепер безпечних ділянок на Херсонщині для росіян більше немає.
14 липня біля Херсона стався вибух в районі складу окупантів. Частина російських військових намагається втекти з місця події.
- Нагадаємо, станом на початок 167-ої доби повномасштабного вторгнення РФ в України, воїни ЗСУ відбили атаки окупантів у низці населених пунктів. Окрім цього, українські захисники знешкодили ворожі розвідувальні групи поблизу Великої Новосілки та Времівки.
- Заступник міністра оборони з питань політики Колін Кал під час брифінгу в Пентагоні в понеділок, 8 серпня, заявив, що РФ зазнала близько 70 000 – 80 000 втрат особового складу під час повномасштабної війни в Україні.
- Також Сполучені Штати Америки нададуть Україні новий пакет військової допомоги обсягом в 1 мільярд доларів. Пакет міститиме боєприпаси для HIMARS і NASAMS, переносні ракетно-зенітні комплекси Javelin, протипіхотні боєприпаси, медичне обладнання та інше.