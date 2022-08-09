Про це повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

“Генічеськ можна вітати з почином. Тепер ЗСУ дістають і туди. Зранку понад півтори години детонували боєприпаси росіян на дослідній станції (грубо кажучи між Партизанами і Новоолексіївкою)”, – наголосив Хлань.

Він зауважив, що Генічеський район найбільш віддалений і знаходиться на адміністративній межі з Кримом.

За його словами, тепер безпечних ділянок на Херсонщині для росіян більше немає.

14 липня біля Херсона стався вибух в районі складу окупантів. Частина російських військових намагається втекти з місця події.