Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Харківській області.
Загалом протягом доби рятувальники Харківщини здійснили 15 оперативних виїздів, серед яких:
– дев’ять для ліквідацій пожеж (6 через ворожі обстріли та 3 – через інші причини)
– чотири для надання допомоги населенню
– два для проведення аварійно-рятувальних робіт
Пожежі внаслідок обстрілів росіян виникали у Чугуївському районі (три пожежі), у Харківському районі (дві пожежі), у Богодухівському районі (одна пожежа).
Унаслідок цих пожеж пошкоджені будинки, господарські споруди, вантажні автомобілі та хвойна підстилка.
Одна з наймасштабніших пожеж після ворожих обстрілів виникла у приватному секторі в смт Малинівка (Чугуївський район). Загорілись гараж та господарська споруда на площі 180 кв. м. Унаслідок обстрілу також постраждало двоє дітей віком 11 та 17 років. Їх ушпиталили з попередні діагнозом осколкові порання.
О 23:51 внаслідок ворожого обстрілу на території підприємства зайнялась складська будівля та 10 вантажних автомобілів в одному з населених пунктів Харківського району. Полум’я охопило площу близько 2000 кв.м. Для ліквідації наслідків пожежі було задіяно 8 підрозділів ДСНС та 50 рятувальників. Силами підрозділів ДСНС вогонь вдалось ліквідувати о 03:19. Жертв та постраждалих немає.
- Нагадаємо, уже не одна сотня мирних жителів/ьок були вбиті у Харкові в результаті невибіркового російського обстрілу з використанням широко заборонених касетних боєприпасів і неточних за своєю суттю ракет, і ця кількість дедалі зростає.
- Також повідомлялось, що минулої доби, 13 червня, російські окупанти укотре завдали масованих обстрілів по населених пунктах Сумської області. Є загиблий та поранені.
- Окрім цього, 13 червня окупаційні війська РФ завдали трьох ракетних ударів по Чернігівській області. Вибухи зафіксовано у Прилуках.