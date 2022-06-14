Протягом минулої доби, 13 червня, російські загарбники не припиняли обстрілювати Харківську область. Унаслідок обстрілів в регіоні виникло 6 пожеж. Також відомо про двох постраждалих дітей.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Харківській області.

Загалом протягом доби рятувальники Харківщини здійснили 15 оперативних виїздів, серед яких:

– дев’ять для ліквідацій пожеж (6 через ворожі обстріли та 3 – через інші причини)

– чотири для надання допомоги населенню

– два для проведення аварійно-рятувальних робіт

Пожежі внаслідок обстрілів росіян виникали у Чугуївському районі (три пожежі), у Харківському районі (дві пожежі), у Богодухівському районі (одна пожежа).

Унаслідок цих пожеж пошкоджені будинки, господарські споруди, вантажні автомобілі та хвойна підстилка.

Одна з наймасштабніших пожеж після ворожих обстрілів виникла у приватному секторі в смт Малинівка (Чугуївський район). Загорілись гараж та господарська споруда на площі 180 кв. м. Унаслідок обстрілу також постраждало двоє дітей віком 11 та 17 років. Їх ушпиталили з попередні діагнозом осколкові порання.

О 23:51 внаслідок ворожого обстрілу на території підприємства зайнялась складська будівля та 10 вантажних автомобілів в одному з населених пунктів Харківського району. Полум’я охопило площу близько 2000 кв.м. Для ліквідації наслідків пожежі було задіяно 8 підрозділів ДСНС та 50 рятувальників. Силами підрозділів ДСНС вогонь вдалось ліквідувати о 03:19. Жертв та постраждалих немає.