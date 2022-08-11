Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
За його словами, о 4:28 відбувся черговий нічний обстріл Харкова: “Усього чотири прильоти, один за одним”, — зауважив міський голова.
Він додав, що вже є інформація про влучення у двір житлового будинку в центрі Харкова в Київському районі: “Повторю – житлового будинку!”, — додав Терехов.
Станом на восьму ранку інформація про загиблих та постраждалих відсутня.
- В ніч на 9 серпня Харків знову зазнав обстрілів з боку російських військових. Внаслідок цього у місті пошкоджено електроопору та трамвайні рейки.
- 3 серпня близько 4 ранку російські військові завдали два удари по Харкову. Ракети запустили із Бєлгорода, попередньо — із ЗРК С-300.