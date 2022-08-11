Сьогодні, 11 серпня російські військові знову обстріляли Харків. Зазначається, що у місті чотири "прильоти".

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За його словами, о 4:28 відбувся черговий нічний обстріл Харкова: “Усього чотири прильоти, один за одним”, — зауважив міський голова.

Він додав, що вже є інформація про влучення у двір житлового будинку в центрі Харкова в Київському районі: “Повторю – житлового будинку!”, — додав Терехов.

Станом на восьму ранку інформація про загиблих та постраждалих відсутня.