Про це повідомляють у Миколаївській ОДА.

Ворожі боєприпаси розірвалися у дворах багатоповерхівок.

“Щонайменше два боєприпаси розірвалися у дворах багатоповерхівок. Унаслідок обстрілу пошкоджено декілька багатоквартирних будинків”, — йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що одна особа загинула на місці. Водночас за попередньою інформацією шестеро цивільних поранено.