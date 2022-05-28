Про це повідомляють у Миколаївській ОДА.
Ворожі боєприпаси розірвалися у дворах багатоповерхівок.
“Щонайменше два боєприпаси розірвалися у дворах багатоповерхівок. Унаслідок обстрілу пошкоджено декілька багатоквартирних будинків”, — йдеться у повідомленні.
Також наголошується, що одна особа загинула на місці. Водночас за попередньою інформацією шестеро цивільних поранено.
Зауважимо, що за словами генерал-майора Дмитра Марченка, який керував обороною Миколаєва у перші, найгостріші місяці повномасштабного російського вторгнення, місто було не готовим до нападу.
- Також ввечері 22 травня росіяни обстріляли місто Миколаїв касетними боєприпасами. Містян закликали триматись якомога далі від вікон.
- Зокрема вранці 18 травня росіяни завдали ракетного удару по місту Миколаїв. Осколкові поранення отримала щонайменше одна людина.