Вранці 18 травня росіяни завдали ракетного удару по місту Миколаїв. Осколкові поранення отримала щонайменше одна людина.

Про це повідомляє пресслужба місцевого управління ДСНС.

Внаслідок ворожого обстрілу сталось руйнування та виникла пожежа у приватному житловому секторі в Інгульському районі м. Миколаєва.

Вогнеборці 3 державної пожежно-рятувальної частини 2 ДПРЗ та чергова зміна оперативно-координаційного центру її загасили на площі 50 кв. м. Відомо про 1 постраждалого, що отримав осколкові поранення.

Місцеве видання News.pn повідомило, що обстріл стався близько 5:44 ранку. Було чути один гучний вибух, якому передував характерний для прольоту ракети свист.

Відразу після цього на території області було оголошено тривогу. Тим часом у мережі опублікували відео зі стовпом диму після вибуху.