Про це повідомляє пресслужба місцевого управління ДСНС.

Внаслідок ворожого обстрілу сталось руйнування та виникла пожежа у приватному житловому секторі в Інгульському районі м. Миколаєва.

Вогнеборці 3 державної пожежно-рятувальної частини 2 ДПРЗ та чергова зміна оперативно-координаційного центру її загасили на площі 50 кв. м. Відомо про 1 постраждалого, що отримав осколкові поранення.

Місцеве видання News.pn повідомило, що обстріл стався близько 5:44 ранку. Було чути один гучний вибух, якому передував характерний для прольоту ракети свист.

Відразу після цього на території області було оголошено тривогу. Тим часом у мережі опублікували відео зі стовпом диму після вибуху.