Про це повідомляє пресслужба місцевого управління ДСНС.
Внаслідок ворожого обстрілу сталось руйнування та виникла пожежа у приватному житловому секторі в Інгульському районі м. Миколаєва.
Вогнеборці 3 державної пожежно-рятувальної частини 2 ДПРЗ та чергова зміна оперативно-координаційного центру її загасили на площі 50 кв. м. Відомо про 1 постраждалого, що отримав осколкові поранення.
Місцеве видання News.pn повідомило, що обстріл стався близько 5:44 ранку. Було чути один гучний вибух, якому передував характерний для прольоту ракети свист.
Відразу після цього на території області було оголошено тривогу. Тим часом у мережі опублікували відео зі стовпом диму після вибуху.
- Нагадаємо, вранці, 18 травня, росіяни завдали ракетного удару по Дніпропетровській області. По регіону випустили дві ракети.
- Напередодні російські окупанти завдали ракетного удару по Львівській області. Українські сили ППО збили ворожі ракети, однак уламки пошкодили залізничну інфраструктуру у Яворівському районі, поблизу кордону з Польщею.
- Також 17 травня близько 5 ранку російські військові завдали ракетного удару по Охтирці (Сумська область). П’ять ракет пошкодили цивільні об’єкти інфраструктури. Поранення отримали щонайменше 5 осіб.