Про це повідомила Запорізька обласна військова адміністрація.
Удар здійснили по житловому будинку у Василівському районі. Для атаки росіяни використали “Град”.
Внаслідок обстрілу люди загинули у Кам’янському. Ще двом пораненим надається медична допомога.
“Небезпека для мирних мешканців на лінії вогню не зникає. Ворог не має успіху на полі бою зі Збройними силами України, тому цілеспрямовано вбиває цивільних українців”, — зауважили в Запорізькій адміністрації.
- В Україні триває 389-а доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу воїнами Збройних сил України було ліквідовано понад 164 тисячі російських армійців, з яких 710 – протягом останньої доби.
- За даними аналітиків ISW, війська РФ, ймовірно, готуються відновити наступальні операції навколо Вугледара (Донецька область). Однак на думку аналітиків, досягти успіху на цьому напрямку армії РФ не вдасться.