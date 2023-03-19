Про це повідомила Запорізька обласна військова адміністрація.

Удар здійснили по житловому будинку у Василівському районі. Для атаки росіяни використали “Град”.

Внаслідок обстрілу люди загинули у Кам’янському. Ще двом пораненим надається медична допомога.

“Небезпека для мирних мешканців на лінії вогню не зникає. Ворог не має успіху на полі бою зі Збройними силами України, тому цілеспрямовано вбиває цивільних українців”, — зауважили в Запорізькій адміністрації.