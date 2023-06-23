Джерело: Роман Сініцин у Facebook
Фонд Сергія Притули оголосив новий збір на FPV-дрони.
Роман Балан, більш відомий за псевдонімом Роман Сініцин, повідомив, що росіяни з Омська також долучились до збору.
Вони передали кошти через спільних знайомих айтішників.
Утім, Роман уточнив, що згадані росіяни та їхні знайомі вже давно живуть в Європі.
“За їх побажаннями, fpv мають називатись “S_Omska”, і це мені подобається. Коли якогось оміча гг розриватиме на шматки фпевехой ”с омска”, – зазначив Балан.
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