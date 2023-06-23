Координатор військового напряму фонду Сергія Притули Роман Балан повідомив, що росіяни передали 60 тисяч доларів на FPV-дрони.

Джерело: Роман Сініцин у Facebook

Фонд Сергія Притули оголосив новий збір на FPV-дрони.

Роман Балан, більш відомий за псевдонімом Роман Сініцин, повідомив, що росіяни з Омська також долучились до збору.

Вони передали кошти через спільних знайомих айтішників.

Утім, Роман уточнив, що згадані росіяни та їхні знайомі вже давно живуть в Європі.

“За їх побажаннями, fpv мають називатись “S_Omska”, і це мені подобається. Коли якогось оміча гг розриватиме на шматки фпевехой ”с омска”, – зазначив Балан.