Генеральне управління Розвідки міністерства оборони України повідомило щодо планів РФ здійснити теракти на своїй території, щоб звинуватити у них Україну.

Про це йдеться у дописі пресслужби ГУР МОУ.

Як повідомив начальник ГУР МОУ, генерал-майор Кирило Буданов, спецслужби РФ планують цілу серію терактів у своїй країні. Вибухи можуть відбутись у житлових будинках, лікарнях, школах.

Окрім цього, можливі ракетно-бомбові удари по Бєлгородській області чи по окупованому Криму.

“Цілком можливо, що ці теракти подаватимуться як помста українців за Бучу і Краматорськ і як виправдання жорстокості проти українського мирного населення”, – наголосив начальник української розвідки.

За словами Буданова, оскільки Росія провалила план мобілізації, Кремль вирішив вдатись до “брудних сценаріїв”, щоб емоційно сколихнути росіян та ще більше налаштувати їх проти українців.

Він додав, що останніми днями у Бєлгородській та Курській областях активно риють окопи та нагнітають паніку, мовляв, на РФ будуть наступати добровольчі батальйони та диверсійні групи з України.