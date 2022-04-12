Про це йдеться у дописі пресслужби ГУР МОУ.
Як повідомив начальник ГУР МОУ, генерал-майор Кирило Буданов, спецслужби РФ планують цілу серію терактів у своїй країні. Вибухи можуть відбутись у житлових будинках, лікарнях, школах.
Окрім цього, можливі ракетно-бомбові удари по Бєлгородській області чи по окупованому Криму.
“Цілком можливо, що ці теракти подаватимуться як помста українців за Бучу і Краматорськ і як виправдання жорстокості проти українського мирного населення”, – наголосив начальник української розвідки.
За словами Буданова, оскільки Росія провалила план мобілізації, Кремль вирішив вдатись до “брудних сценаріїв”, щоб емоційно сколихнути росіян та ще більше налаштувати їх проти українців.
Він додав, що останніми днями у Бєлгородській та Курській областях активно риють окопи та нагнітають паніку, мовляв, на РФ будуть наступати добровольчі батальйони та диверсійні групи з України.
“Дуже символічно, що правління Путіна почалося з гебешних терактів проти російських багатоквартирних будинків, які стали підставою для знищення Чечні. А тепер, схоже, воно закінчується тими ж методами”, – резюмував Кирило Буданов.
- Нагадаємо, за даними розвідки Великої Британії до кінця квітня у східних регіонах України бойові дії лише загострюватимуться: Росія продовжить стягувати сили на територію Донеччини та Луганщини.
- Також відомо, що російське командування намагається поповнити особовий склад долучаючи до армії людей з інвалідністю дитинства та співробітників “стратегічних підприємств”. Вони втягують воювати проти України тих жителів тимчасово окупованих територій Луганської і Донецької областей, які не підлягають призову.