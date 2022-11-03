У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни посилили "фільтраційні" заходи. Так звані "патрулі" здійснюють побудинкові обходи у Центральному, Приморському та Кальміуському районах, переважно в місцях проїзду військової техніки та дислокації російської армії.

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко у Telegram.

Окупанти перевіряють телефони на наявність “компроментуючих” фото, дописів у соцмережах та приватних листувань, а в будинках цивільних шукають українську символіку та літературу. Також записують особисті дані всіх мешканців: “Попередьте близьких та знайомих”, — наголосив Андрющенко.

Як зазначив радник, щоденно до 30 людей проходять “фільтрацію”, з них в середньому до п’яти осіб зникають через арешти прямо в будівлі “райвідділку поліції”.

Зауважимо, що без “документа про “фільтрацію” неможливо влаштуватися на роботу. Лише по Центральному району міста загальна черга сягає 15 тисяч осіб.

Водночас під час перетину кордону з РФ для мешканців окупованих територій обов’язковою залишається дактилоскопія: “Де-факто, окупаційна влада ще раз підтвердила необхідність проходження фільтраційних процедур задля наявності хоча б натяку на цивільне життя біженців в Росії”, — написав Андрющенко.