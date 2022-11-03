Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко у Telegram.
Окупанти перевіряють телефони на наявність “компроментуючих” фото, дописів у соцмережах та приватних листувань, а в будинках цивільних шукають українську символіку та літературу. Також записують особисті дані всіх мешканців: “Попередьте близьких та знайомих”, — наголосив Андрющенко.
Як зазначив радник, щоденно до 30 людей проходять “фільтрацію”, з них в середньому до п’яти осіб зникають через арешти прямо в будівлі “райвідділку поліції”.
Зауважимо, що без “документа про “фільтрацію” неможливо влаштуватися на роботу. Лише по Центральному району міста загальна черга сягає 15 тисяч осіб.
Водночас під час перетину кордону з РФ для мешканців окупованих територій обов’язковою залишається дактилоскопія: “Де-факто, окупаційна влада ще раз підтвердила необхідність проходження фільтраційних процедур задля наявності хоча б натяку на цивільне життя біженців в Росії”, — написав Андрющенко.
- У тимчасово окупованому Маріуполі намагаються завербувати українських підлітків до лав так званих “юнармійців”.
- З початку повномасштабного вторгнення російські окупанти декілька місяців обстрілювали місто, фактично повністю зруйнувавши його. Окупувати Маріуполь росіянам вдалось у травні, однак з того часу нова “влада” не зробила нічого для відновлення міста.