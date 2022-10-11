Російські війська знову вдарили по об’єктах життєзабезпечення у Дніпропетровській області. Мешканці кількох районів залишилися без електроенергії.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.

За його словами, ворожа атака тривала понад 5 годин. Упродовж цього часу росіяни поцілили ракетами по енергетичній інфраструктурі у Павлоградському та Кам’янському районах. Є вагомі руйнування. Також багато населених пунктів залишилися без світла.

Резніченко зазначив, що до роботи долучилися всі служби: “Рятувальники ліквідують наслідки прильотів. Енергетики відновлюють обладнання й утримують роботу системи”, — йдеться в повідомленні.

В області запроваджується режим “тотальної економії електроенергії”, щоби могли працювати лікарні, транспорт та інша важлива соціальна інфраструктура.

Голова ОВА попросив мешканців заощаджувати електрику.