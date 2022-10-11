Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.
За його словами, ворожа атака тривала понад 5 годин. Упродовж цього часу росіяни поцілили ракетами по енергетичній інфраструктурі у Павлоградському та Кам’янському районах. Є вагомі руйнування. Також багато населених пунктів залишилися без світла.
Резніченко зазначив, що до роботи долучилися всі служби: “Рятувальники ліквідують наслідки прильотів. Енергетики відновлюють обладнання й утримують роботу системи”, — йдеться в повідомленні.
В області запроваджується режим “тотальної економії електроенергії”, щоби могли працювати лікарні, транспорт та інша важлива соціальна інфраструктура.
Голова ОВА попросив мешканців заощаджувати електрику.
- В ніч на 11 жовтня російські військові обстріляли територію Дніпропетровської області з “Градів”, “Ураганів”, “Торнадо-С” та важкої артилерії.
- Від ранку фактично по всій території України – окрім тимчасово окупованого Криму – лунає повітряна тривога. Другий день поспіль росіяни завдають масованих обстрілів по Україні. Частину ракет та дронів збили сили ППО.