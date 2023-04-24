Військове керівництво РФ прагне завершити захоплення міста Бахмута Донецької області до початку потенційного українського контрнаступу, якщо це можливо.

Про це йдеться в щоденному звіті Інституту вивчення війни.

Повідомляється, що найманці приватної військової компанії “Вагнер” продовжують зазнавати великих втрат. Для захоплення Бахмута Міноборони РФ задіяло угрупування ВДВ, щоб ПВК мала змогу зосередити свої сили на міських боях.

Власник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин поступився північним і південно-західним флангами Міноборони РФ і зауважив, що ВДВ відтепер підтримують головні зусилля приватної військової компанії в Бахмуті.

За оцінками аналітиків, зосередження ВДВ на цьому напрямку, ймовірно, дозволить найманцям ПВК просунутися далі в місті і зможе переконати українські сили залишити Бахмут. Підрозділи повітряно-десантних військ, ймовірно, розташовані далі від виснажливих міських боїв, ніж найманці “Вагнер”. Це дозволить їм вийти з боїв за Бахмут в значно кращій формі, ніж найманцям.

Співпраця “Вагнер” і ВДВ покликана прискорити захоплення Бахмута. Крім того, за сприяння російського військового керівництва найманці ПВК отримали танки Т-90, що підтверджує наміри пришвидшити захоплення міста.

Підкреслено, що деякі “нерегулярні російські формування” також зосереджені під Бахмутом, проте вони мають більш обмежені можливості, ніж “Вагнер”. Відтак, аналітики зазначили, що на Бахмутському напрямку був помічений добровольчий загін “Лістан”, що входить до складу угрупування “Донський козак”.