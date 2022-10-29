Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram.
Всього під ворожим вогнем опинилося п’ять громад. До прикладу, по Білопільській громаді окупанти били з артилерійської гармати “НОНА” 2С9. Там зафіксували 16 “приходів”.
“Середино-Будська громада: на цій території рашисти обстрілювали прикордоння із мінометів 122 калібру, 4 вибухи. Есманська громада: тут також використовували міномети по околицях одного з сіл (4 приходи)”, — додав Живицький.
У Краснопільській громаді по одному з сіл рашисти тричі вдарили з САУ, а згодом скинули з квадрокоптера вибуховий пристрій. Водночас по Миропільській громаді ворог двічі застосував міномети 120 мм калібру. Спочатку це було 8 приходів. Зазначається, що згодом ще 2 міни по тих же населених пунктах.
- Протягом ночі 29 жовтня російські окупанти обстрілювали Нікопольський район у Дніпропетровській області, внаслідок чого поранення отримав один чоловік.
- Сьогодні вдень, під час сигналу повітряної тривоги російські окупанти обстріляли Запоріжжя.