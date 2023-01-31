Злочинні практики, що Росія використовує під час повномасштабної війни проти України, включають мінування тимчасово окупованих територій та розміщення вибухових пасток. Росіяни намагаються тероризувати цивільних навіть коли тікають з раніше зайнятих позицій.

Про це заявив представник офісу координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин у Twitter.

Він нагадав, що черговий етап війни Росії проти України, яка насправді почалася в 2014 році, триває вже майже рік.

Już niemal rok trwa kolejny etap wojny Rosji przeciwko Ukrainie (rozpoczętej w 2014 r). Rosja dokonuje zbrodni na cywilach, bombarduje miasta, niszczy państwo, porywa i wywozi do Rosji ludność, w tym dzieci, terroryzuje społeczeństwo. pic.twitter.com/T22BrMjn2J — Stanisław Żaryn (@StZaryn) January 31, 2023

Та додав, що РФ скоює злочини проти цивільних, бомбить міста, руйнує державу, викрадає і вивозить людей, зокрема й дітей, до Росії, тероризує суспільство.

Armia rosyjska montuje pułapki przeciwko Ukraińcom – Rosja chce terroryzować i mordować, nawet jeśli musi opuścić okupowane tereny UA. pic.twitter.com/hABbpKY5uL — Stanisław Żaryn (@StZaryn) January 31, 2023

“Російські загарбники використовують низку методів, щоб знищити націю”, — наголосив Жарин.

За його словами, злочинні практики росіян доповнюються тактикою мінування на тимчасово окупованих територіях. Російська армія влаштовує пастки проти українців — “хоче тероризувати і вбивати, навіть якщо їй доведеться залишити окуповані території України”.