Про це заявив представник офісу координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин у Twitter.
Він нагадав, що черговий етап війни Росії проти України, яка насправді почалася в 2014 році, триває вже майже рік.
Już niemal rok trwa kolejny etap wojny Rosji przeciwko Ukrainie (rozpoczętej w 2014 r).
Rosja dokonuje zbrodni na cywilach, bombarduje miasta, niszczy państwo, porywa i wywozi do Rosji ludność, w tym dzieci, terroryzuje społeczeństwo. pic.twitter.com/T22BrMjn2J
— Stanisław Żaryn (@StZaryn) January 31, 2023
Та додав, що РФ скоює злочини проти цивільних, бомбить міста, руйнує державу, викрадає і вивозить людей, зокрема й дітей, до Росії, тероризує суспільство.
Armia rosyjska montuje pułapki przeciwko Ukraińcom – Rosja chce terroryzować i mordować, nawet jeśli musi opuścić okupowane tereny UA. pic.twitter.com/hABbpKY5uL
— Stanisław Żaryn (@StZaryn) January 31, 2023
“Російські загарбники використовують низку методів, щоб знищити націю”, — наголосив Жарин.
За його словами, злочинні практики росіян доповнюються тактикою мінування на тимчасово окупованих територіях. Російська армія влаштовує пастки проти українців — “хоче тероризувати і вбивати, навіть якщо їй доведеться залишити окуповані території України”.
- У липні минулого року правозахисники підтвердили, що на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей російські військові катували, незаконно затримували та силоміць викрадали мирних мешканців.
- Внаслідок російського вторгнення Україна вважається найбільш замінованою країною у світі. На сьогодні понад 40% території країни забруднено мінами.
- Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що підписанти Мінських угод — Порошенко, Меркель і Олланд готували війну проти Російської Федерації.