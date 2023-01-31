Про це заявив представник офісу координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин у Twitter.

Він нагадав, що черговий етап війни Росії проти України, яка насправді почалася в 2014 році, триває вже майже рік.

Та додав, що РФ скоює злочини проти цивільних, бомбить міста, руйнує державу, викрадає і вивозить людей, зокрема й дітей, до Росії, тероризує суспільство.

“Російські загарбники використовують низку методів, щоб знищити націю”, — наголосив Жарин.

За його словами, злочинні практики росіян доповнюються тактикою мінування на тимчасово окупованих територіях. Російська армія влаштовує пастки проти українців — “хоче тероризувати і вбивати, навіть якщо їй доведеться залишити окуповані території України”.