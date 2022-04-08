Про це повідомили бійці “Азову”.

За даними українських захисників, вогонь по криголаму російські окупанти відкрили у ніч на 8 квітня.

Це сталось у Маріупольському торговельному порту. Відомо, що на криголамі перебував цивільний екіпаж.

Унаслідок обстрілу одна людина загинула, ще декілька отримали поранення.

“Наголошуємо – путінські вбивці продовжують нищити порт Маріуполя, в якому знаходяться і іноземні кораблі з екіпажами!”, – зазначили у “Азові”.

 