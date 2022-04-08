Бійці полку "Азов" сповістили, що російські загарбники обстріляли криголам "Капітан Бєлоусов" у Маріупольському порту. На криголамі перебували цивільні громадяни, один з яких загинув унаслідок обстрілу.

Про це повідомили бійці “Азову”.

За даними українських захисників, вогонь по криголаму російські окупанти відкрили у ніч на 8 квітня.

Це сталось у Маріупольському торговельному порту. Відомо, що на криголамі перебував цивільний екіпаж.

Унаслідок обстрілу одна людина загинула, ще декілька отримали поранення.