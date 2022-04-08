Про це повідомили бійці “Азову”.
За даними українських захисників, вогонь по криголаму російські окупанти відкрили у ніч на 8 квітня.
Це сталось у Маріупольському торговельному порту. Відомо, що на криголамі перебував цивільний екіпаж.
Унаслідок обстрілу одна людина загинула, ще декілька отримали поранення.
“Наголошуємо – путінські вбивці продовжують нищити порт Маріуполя, в якому знаходяться і іноземні кораблі з екіпажами!”, – зазначили у “Азові”.
- Нагадаємо, російські військові сили намагаються стерти з лиця Землі обложене південне місто Маріуполь, повідомив український військовий командир, який зараз перебуває в Маріуполі. Ситуацію в місті він назвав гуманітарною катастрофою – заблоковані місцеві жителі не мають доступу до їжі та води.
- Відомо, що російські війська атакували будівлю Міжнародного комітету Червоного Хреста в Маріуполі. Ворога не зупинило те, що на даху було нанесено відповідний знак – червоний хрест