Про це повідомляє полк “Азов” в Telegram.
Напис на даху було помітно з повітря. Червоним хрестом зазвичай відзначаються місця, де можуть бути поранені, цивільні або гуманітарні вантажі.
Російські війська свідомо атакували будівлю комітету авіаційними та артилерійськими обстрілами. Попередньо невідомо стосовно жертв і постраждалих.
“Це є одним із найзухваліших військових злочинів”, – йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що останнім часом Міжнародний комітет Червоного Хреста тісніше співпрацює з РФ. Зокрема вони сприяли примусовій депортації українців до Росії, де наших громадян відправляли до фільтраційних таборів. Вони також планують відкрити центр для прийому українців у російському Ростові.
- Нагадаємо, Росія використала Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) в своїх цілях. Йдеться про рішення відкрити представництво в Ростові-на-Дону.
- Також насильно депортованим військами РФ українцям пропонують роботу на Сахаліні. Після фільтраційних таборів їх відправляють до депресивних російських регіонів.
- Зокрема російські окупаційні війська облаштували фільтраційний табір. Пункт, куди насильно завозять українців, заснували в Докучаєвську Донецької області.
- Ще окупаційні війська РФ продовжують насильно вивозити жителів Маріуполя до Росії. Під незаконну депортацію потрапило близько 15 тисяч маріупольців.
- На тимчасово окупованих територіях поширюють російський фейк, нібито українські влада та армія залишила мешканців напризволяще. Зокрема окупанти дезінформують громадян, стверджуючи, що деякі міста вже захоплені або не приймають тимчасово переміщених осіб.
- У Маріуполі російські окупанти насильно вивезли лікарів та пацієнтів міської лікарні №1. Точна кількість депортованих поки що невідома.