Російські війська атакували будівлю Міжнародного комітету Червоного Хреста в Маріуполі. Ворога не зупинило те, що на даху було нанесено відповідний знак – червоний хрест.

Про це повідомляє полк “Азов” в Telegram.

Напис на даху було помітно з повітря. Червоним хрестом зазвичай відзначаються місця, де можуть бути поранені, цивільні або гуманітарні вантажі.

Російські війська свідомо атакували будівлю комітету авіаційними та артилерійськими обстрілами. Попередньо невідомо стосовно жертв і постраждалих.

“Це є одним із найзухваліших військових злочинів”, – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що останнім часом Міжнародний комітет Червоного Хреста тісніше співпрацює з РФ. Зокрема вони сприяли примусовій депортації українців до Росії, де наших громадян відправляли до фільтраційних таборів. Вони також планують відкрити центр для прийому українців у російському Ростові.