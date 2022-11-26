Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ в Telegram.
Зазначається, що у тимчасово окупованих Пологах Запорізької області виявили місце утримання полонених військовослужбовців ЗСУ та цивільних громадян, яких росіяни затримали за звинуваченнями у співпраці з силовими структурами України.
Військовій також додали, що за добу противник завдав 2 ракетних обстріли по цивільних об’єктах міста Дніпро та здійснив 4 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Крім цього, триває підготовка новоприбулих мобілізованих військовослужбовців збройних сил російської федерації, зокрема й на тимчасово окупованій території України.
В населеному пункті Новопетриківка Великоновосілківського району Донецької області зафіксовано проведення з мобілізованими окупантами тактичних навчань та виконання вправ зі стрілецькою зброєю. Разом з тим, у період з 22 по 23 листопада поточного року, в населеному пункті Старомлинівка всі цивільні будинки були заселені мобілізованими загарбниками.
За наявною інформацією, в тимчасово окупованому місті Джанкой, що у Криму, окупанти облаштували полігон для проведення стрільб на території Калинівського регіонального ландшафтного парку.
- 19 листопада з російського полону повернулося троє українських військовослужбовців окремого батальйону морської піхоти.
- 3 листопада у межах чергового обміну полоненими вдалося звільнити 107 українських військових, зокрема 74 захисників “Азовсталі”. Тоді вдалося звільнити 107 воїнів – 6 офіцерів, 101 рядового та сержанта. Це українці зі ЗСУ, ВМС, ТрО, ДПСУ, НПУ, ДССТ, нацгвардійці. 74 бійці захищали “Азовсталь”.