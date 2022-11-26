Військові РФ утримують полонених захисників України та цивільних у тимчасово окупованих пологах, який затримали за звинуваченнями у співпраці з силовими структурами України.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ в Telegram.

Зазначається, що у тимчасово окупованих Пологах Запорізької області виявили місце утримання полонених військовослужбовців ЗСУ та цивільних громадян, яких росіяни затримали за звинуваченнями у співпраці з силовими структурами України.

Військовій також додали, що за добу противник завдав 2 ракетних обстріли по цивільних об’єктах міста Дніпро та здійснив 4 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Крім цього, триває підготовка новоприбулих мобілізованих військовослужбовців збройних сил російської федерації, зокрема й на тимчасово окупованій території України.

В населеному пункті Новопетриківка Великоновосілківського району Донецької області зафіксовано проведення з мобілізованими окупантами тактичних навчань та виконання вправ зі стрілецькою зброєю. Разом з тим, у період з 22 по 23 листопада поточного року, в населеному пункті Старомлинівка всі цивільні будинки були заселені мобілізованими загарбниками.

За наявною інформацією, в тимчасово окупованому місті Джанкой, що у Криму, окупанти облаштували полігон для проведення стрільб на території Калинівського регіонального ландшафтного парку.