Джерело: пресслужба ВМС ЗСУ.
Тоді як в Азовському морі перебуває один ворожий корабель.
Водночас у Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до семи ворожих кораблів, зокрема один носій крилатих ракет “Калібр” загальним залпом до 4 ракет.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 26 суден, з них 11 продовжили рух з протоки Босфор;
- до Чорного моря – 33 судна, з них 15 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
- На тлі значних втрат живої сили, російське військовим керівництво прийняло рішення щодо скорочення до 10 днів терміну підготовки особового складу з-поміж засуджених, базовий табір яких розгорнуто у Старобільському районі Луганської області. Раніше до зазначеного табору привезли з місць позбавлення волі на території Росії близько 1000 осіб поповнення. Підготовку тоді планували проводити протягом чотирьох тижнів.
- Після Бахмута найманці ПВК “Вагнер”, заснованої Євгеном Пригожиним, навряд чи зможуть вести наступ на будь-якому іншому напрямку.
- У ніч з 21 на 22 травня російські війська завдали ракетного удару по Дніпропетровщині, внаслідок чого пошкоджено будівлі, авто, сталися пожежі та є жертви серед цивільного населення.