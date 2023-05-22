Станом на 22 травня у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться шість ворожих кораблів, зокрема один носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

Джерело: пресслужба ВМС ЗСУ.

Тоді як в Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

Водночас у Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до семи ворожих кораблів, зокрема один носій крилатих ракет “Калібр” загальним залпом до 4 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 26 суден, з них 11 продовжили рух з протоки Босфор;

до Чорного моря – 33 судна, з них 15 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.