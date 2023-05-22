У ніч з 21 на 22 травня російські війська завдали ракетного удару по Дніпропетровщині, внаслідок чого пошкоджено будівлі, авто, сталися пожежі та є жертви серед цивільного населення.

Джерело: голова Дніпропетровської ДОР Микола Лукашук в Telegram.

За його словами, військові з повітряного командування “Схід” знищили над областю 15 ворожих дронів і 4 крилаті ракети.

Проте, як зазначив Лукашук, є влучання. У Дніпровському районі травмовано чоловіка 1996 року народження, він у важкому стані в лікарні. Під ударом також опинилися будівлі рятувального підрозділу. Понівечено з десяток авто, ще стільки ж знищено. Зачепило й два з половиною десятки приватних машин та кілька автобусів.

Крім того, сталося дві пожежі – вогонь вже загасили рятувальники. Триває робота з уточнення наслідків обстрілу, відповідні служби працюють.

У самому Дніпрі внаслідок ракетного удару пошкоджено 3 будівлі приватного підприємства. В Іларіонівській громаді Синельниківського району впали уламки безпілотника. На місці знайшли і уламки ракети. Внаслідок ворожої атаки травмовано 7 осіб, 2 з них в лікарні.

Пошкоджено адмінбудівлі, 6 машин, 12 приватних та багатоповерхових будинків, дитсадок, 2 магазини. Співробітники ДСНС проводять обстеження територій.