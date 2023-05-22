Джерело: голова Дніпропетровської ДОР Микола Лукашук в Telegram.
За його словами, військові з повітряного командування “Схід” знищили над областю 15 ворожих дронів і 4 крилаті ракети.
Проте, як зазначив Лукашук, є влучання. У Дніпровському районі травмовано чоловіка 1996 року народження, він у важкому стані в лікарні. Під ударом також опинилися будівлі рятувального підрозділу. Понівечено з десяток авто, ще стільки ж знищено. Зачепило й два з половиною десятки приватних машин та кілька автобусів.
Крім того, сталося дві пожежі – вогонь вже загасили рятувальники. Триває робота з уточнення наслідків обстрілу, відповідні служби працюють.
У самому Дніпрі внаслідок ракетного удару пошкоджено 3 будівлі приватного підприємства. В Іларіонівській громаді Синельниківського району впали уламки безпілотника. На місці знайшли і уламки ракети. Внаслідок ворожої атаки травмовано 7 осіб, 2 з них в лікарні.
Пошкоджено адмінбудівлі, 6 машин, 12 приватних та багатоповерхових будинків, дитсадок, 2 магазини. Співробітники ДСНС проводять обстеження територій.
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