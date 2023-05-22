Після Бахмута найманці ПВК "Вагнер", заснованої Євгеном Пригожиним, навряд чи зможуть вести наступ на будь-якому іншому напрямку.

Джерело: Інститут вивчення війни.

За даними аналітиків, після місяця “важких кровопролитних боїв” за Бахмут (Донецька область) бойовики “Вагнер”, ймовірно, таки спробують залишити нинішні позиції або, щонайменше, перейдуть від наступальних операцій до оборони.

Як зазначається, “вагнерівці” почали подавати “сигнали” своєї неспроможності вести наступальні операції за межами Бахмута з кінця грудня 2022 року. Російські регулярні сили, розташовані на північному та південному флангах Бахмута, також навряд чи здатні просунутися на захід у бік Костянтинівки чи північ на бік Слов’янська, зважаючи на українські контратаки у цьому районі.

Також малоймовірно, що російська армія буде вести наступальні операції, якщо найманці ПВК “Вагнер” виконають обіцянку Євгєна Пригожина відступити з Бахмута 25 травня.