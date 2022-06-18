Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

За його словами, в об’єкт влучили від 6 до 8 російських ракет. Постраждав не лише НПЗ, а й інша інфраструктура. Однак, яка саме — голова ОВА не уточнив.

Дмитро Лунін запевнив, що згодом надасть детальну інформацію щодо обстрілів. Наразі в області залишається загроза з боку окупантів, тому в ОВА просять мешканців перебувати в укриттях.

Поки що невідомо про загиблих на постраждалих внаслідок удару.

“Знову під ворожим ударом Кременчук. Від 6 до 8 російських ракет влучили по НПЗ та інших об‘єктах інфраструктури. Подробиці – пізніше. Загроза ударів залишається. Перебувайте в укриттях!”, написав Лунін.