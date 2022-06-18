Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
За його словами, в об’єкт влучили від 6 до 8 російських ракет. Постраждав не лише НПЗ, а й інша інфраструктура. Однак, яка саме — голова ОВА не уточнив.
Дмитро Лунін запевнив, що згодом надасть детальну інформацію щодо обстрілів. Наразі в області залишається загроза з боку окупантів, тому в ОВА просять мешканців перебувати в укриттях.
Поки що невідомо про загиблих на постраждалих внаслідок удару.
“Знову під ворожим ударом Кременчук. Від 6 до 8 російських ракет влучили по НПЗ та інших об‘єктах інфраструктури. Подробиці – пізніше. Загроза ударів залишається. Перебувайте в укриттях!”, написав Лунін.
- Нагадаємо, що впродовж 17 червня військові РФ обстріляли Сумську області, здійснивши понад 100 “прильотів”. В усіх випадках жертв серед цивільного населення немає.
- Також російське судно із зенітним ракетним комплексом “ТОР”, на борту в яке влучили українські військово-морські сили, затонуло.
- Зокрема, у Кіровському районі окупованого Донецька спалахнула пожежа на нафтобазі.