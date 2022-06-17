Упродовж 17 червня військові РФ обстріляли Сумську області, здійснивши понад 100 "прильотів". В усіх випадках жертв серед цивільного населення немає.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його словами, після 15 години на Краснопільську громаду залетіли два російські безпілотники. Один із них скинув вибуховий пристрій, а інший знищили українські захисники.

Згодом, після 19 години росіяни почали мінометні обстріли громади Краснопілля. Загалом нарахували 24 “прильоти”.

Після 20 години росіяни відкрили артилерійський вогонь з РСЗВ “Град”. Загалом на територію громади прилетіло близько 80 снарядів. Внаслідок чого зруйновано господарські приміщення та об’єкт цивільної інфраструктури.

Також з 19:30 почалися обстріли з мінометів та артилерії по Миропільській громаді. Загалом очевидці нарахували 40 розривів боєприпасів: 12 мін 120 мм, 15 снарядів 122 мм, 13 снарядів — 152 мм.