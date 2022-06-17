Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
За його словами, після 15 години на Краснопільську громаду залетіли два російські безпілотники. Один із них скинув вибуховий пристрій, а інший знищили українські захисники.
Згодом, після 19 години росіяни почали мінометні обстріли громади Краснопілля. Загалом нарахували 24 “прильоти”.
Після 20 години росіяни відкрили артилерійський вогонь з РСЗВ “Град”. Загалом на територію громади прилетіло близько 80 снарядів. Внаслідок чого зруйновано господарські приміщення та об’єкт цивільної інфраструктури.
Також з 19:30 почалися обстріли з мінометів та артилерії по Миропільській громаді. Загалом очевидці нарахували 40 розривів боєприпасів: 12 мін 120 мм, 15 снарядів 122 мм, 13 снарядів — 152 мм.
- Нагадаємо, що вночі у Кіровському районі окупованого Донецька спалахнула пожежа на нафтобазі.
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