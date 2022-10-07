Росіяни вдарили ракетами по Запоріжжю та області

7 жовтня російські військові знову завдали ракетного удару по території Запоріжжя та області.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram.

За його словами, ворог завдав чергового ракетного удару по обласному центру та найближчих околицях.

Старух заявив, що є ризик повторних обстрілів. Постраждалих, за попередньою інформацією, немає.

Також голова ОВА додав, що чутно гучні звуки вибухів в обласному центрі. Це – результат роботи сил протиповітряної оборони: “Над однією з громад Запорізького району ППО знешкодила три ракети ворога”, — зауважив Олександр Старух.

Нагадаємо, що вранці окупанти укотре обстріляли багатоповерхівки міста. Ракетного удару по Запоріжжю окупанти завдали близько 10 ранку. За інформацією Старуха, одна з ворожих ракет впала у дворі житлової багатоповерхівки, завдавши руйнувань будинку та комунальній мережі.