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Росіяни вдарили ракетами по Запоріжжю та області

7 жовтня російські військові знову завдали ракетного удару по території Запоріжжя та області.

П’ятниця, 7 жовтня 2022, 18:14
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Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram.

За його словами, ворог завдав чергового ракетного удару по обласному центру та найближчих околицях.

Старух заявив, що є ризик повторних обстрілів. Постраждалих, за попередньою інформацією, немає.

Також голова ОВА додав, що чутно гучні звуки вибухів в обласному центрі. Це – результат роботи сил протиповітряної оборони: “Над однією з громад Запорізького району ППО знешкодила три ракети ворога”, — зауважив Олександр Старух.

Нагадаємо, що вранці окупанти укотре обстріляли багатоповерхівки міста. Ракетного удару по Запоріжжю окупанти завдали близько 10 ранку. За інформацією Старуха, одна з ворожих ракет впала у дворі житлової багатоповерхівки, завдавши руйнувань будинку та комунальній мережі.

  • Протягом 6 жовтня росіяни двічі обстріляли Запоріжжя. Перші обстріли зафіксовано під ранок. Вдруге окупанти обстріляли Запоріжжя близько 10:30. Вранці окупанти випустили 7 ракет по багатоповерхівках Запоріжжя.
Теги: війна, Запоріжжя, обстріл Запоріжжя, обстріл, Олександр Старух, ракетний обстріл, російська агресія, російсько-українська війна

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