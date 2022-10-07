Росіяни вдарили ракетами по Запоріжжю та області

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram.
За його словами, ворог завдав чергового ракетного удару по обласному центру та найближчих околицях.
Старух заявив, що є ризик повторних обстрілів. Постраждалих, за попередньою інформацією, немає.
Також голова ОВА додав, що чутно гучні звуки вибухів в обласному центрі. Це – результат роботи сил протиповітряної оборони: “Над однією з громад Запорізького району ППО знешкодила три ракети ворога”, — зауважив Олександр Старух.
Нагадаємо, що вранці окупанти укотре обстріляли багатоповерхівки міста. Ракетного удару по Запоріжжю окупанти завдали близько 10 ранку. За інформацією Старуха, одна з ворожих ракет впала у дворі житлової багатоповерхівки, завдавши руйнувань будинку та комунальній мережі.
- Протягом 6 жовтня росіяни двічі обстріляли Запоріжжя. Перші обстріли зафіксовано під ранок. Вдруге окупанти обстріляли Запоріжжя близько 10:30. Вранці окупанти випустили 7 ракет по багатоповерхівках Запоріжжя.