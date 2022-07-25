Російські війська ведуть вогонь по населених пунктах України зі спальних районів Енергодару. Ворог розміщує техніку там, де перебуває місцеве населення.

Про це повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов у Telegram.

Російські військові завдають ударів по населених пунктах на протилежному березі Каховського водосховища. Сьогодні вночі було чутно потужний гуркіт від переміщення важкої техніки та залпи від запуску ракет. Їх фіксували в різних мікрорайонах Енергодара.

Для завдання ударів вони використовували реактивні системи залпового вогню (РСЗВ). Окупанти навіть не робили спроб приховати свої злочини від місцевого населення.

За словами міського голови, вони обстрілюють також Дніпропетровщину. Ракетну зброю вони розміщували переважно у передмісті, в селах та на майданчику ЗАЕС. З атомної станції вони вели обстріли Нікополя та Марганця. Вже сьогодні техніку фіксували посеред вулиць у спальних районах Енергодара.