Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Окупанти на бомбах залишили написи: “Kalusha, як ви і просили!” та “На Азовсталь”. Росіяни цинічно відправили на голови захисників Маріуполя запалювальні боєприпаси з фразою “Help Mariupol – Help Azovstal right now”. Поруч вони залишили дату фіналу пісенного конкурсу.
“Ось реакція російських військових на нашу перемогу на “Євробаченні 2022″. І ця реакція масово радісно підтримана населенням недоімперії”, – йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що зранку 15 травня загарбники атакували “Азовсталь” запалювальними боєприпасами, можливо фосфорними бомбами.
- Нагадаємо, за даними російських військових, вони використали на “Азовсталі” запалювальні снаряди 9М22С з термітними шарами. Їхня температура горіння досягає близько 2,5 тисячі градусів.
- Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що напередодні російські окупанти виставили у публічний доступ особисті контакти наречених та дружин захисників з “Азовсталі”.