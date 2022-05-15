Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Окупанти на бомбах залишили написи: “Kalusha, як ви і просили!” та “На Азовсталь”. Росіяни цинічно відправили на голови захисників Маріуполя запалювальні боєприпаси з фразою “Help Mariupol – Help Azovstal right now”. Поруч вони залишили дату фіналу пісенного конкурсу.

Фото: Петро Андрющенко

“Ось реакція російських військових на нашу перемогу на “Євробаченні 2022″. І ця реакція масово радісно підтримана населенням недоімперії”, – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що зранку 15 травня загарбники атакували “Азовсталь” запалювальними боєприпасами, можливо фосфорними бомбами.

Фото: Петро Андрющенко

Фото: Петро Андрющенко