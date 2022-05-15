Російські військові вирішили помститися Україні за перемогу на "Євробаченні-2022". Вони малювали на запалювальних бомбах послання для захисників "Азовсталі" у Маріуполі.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Окупанти на бомбах залишили написи: “Kalusha, як ви і просили!” та “На Азовсталь”. Росіяни цинічно відправили на голови захисників Маріуполя запалювальні боєприпаси з фразою “Help Mariupol – Help Azovstal right now”. Поруч вони залишили дату фіналу пісенного конкурсу.