Російські солдати обстріляли Зеленодольськ, що в Дніпропетровській області. На деякий час місто лишилося без води та світла.

Про це сповістив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, обстріли відбулися з РСЗВ “Ураган” і тому ніч проходила під сирени повітряної тривоги. На щастя, людей та житлові будинки не зачепило, втім росіяни влучили у комунікації.

“Російські солдати залишили місто без світла та води. Але станом на ранок фахівці все поновили – вода та електрика є. І зараз у нас все нормально”, – заявив Резніченко.