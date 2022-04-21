Про це сповістив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
За його словами, обстріли відбулися з РСЗВ “Ураган” і тому ніч проходила під сирени повітряної тривоги. На щастя, людей та житлові будинки не зачепило, втім росіяни влучили у комунікації.
“Російські солдати залишили місто без світла та води. Але станом на ранок фахівці все поновили – вода та електрика є. І зараз у нас все нормально”, – заявив Резніченко.
- Нагадаємо, на Херсонщині російські солдати вкотре оголосили підготовку до псевдореферендуму щодо створення так званої “ХНР”. Його планують провести 27 квітня.
- За останню добу внаслідок російських обстрілів на Луганщині в Рубіжному та Новодружеську було зруйновано ще 5 будинків. А в Сєвєродонецьку не залишилось жодного вцілілого продовольчого складу.