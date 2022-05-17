Про це у Facebook повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
За його даними, унаслідок ракетного обстрілу Охтирки завдано чимало руйнувань цивільних об’єктів. Зокрема виникла пожежа на складському приміщенні.
Ударною хвилею пошкоджено вхідні двері під’їду двоповерхового будинку. Люди залишились заблокованими у своїх квартирах.
Також постраждало чимало приватних будинків.
Загалом ракети були випущені по центральній частині Охтирки і по житловому масиву “Дачний”.
Окрім цього, за словами Живицького внаслідок ракетного обстрілу міста поранення отримали щонайменше 5 осіб.
- Нагадаємо, 16 травня, російські загарбники продовжували обстрілювати населені пункти Луганської області. Зокрема під вогнем окупантів опинились два корпуси лікарні та будівля наукового підприємства “Імпульс” у Сєвєродонецьку. Є загиблі та постраждалі серед цивільних.
- Також сьогодні по селищу Десна у Чернігівській області російські війська завдали ракетного удару. Внаслідок чого є загиблі та поранені.