17 травня близько 5 ранку російські армійці завдали ракетного удару по Охтирці (Сумська область). П'ять ракет пошкодили цивільні об'єкти інфраструктури. Поранення отримали щонайменше 5 осіб.

Про це у Facebook повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

За його даними, унаслідок ракетного обстрілу Охтирки завдано чимало руйнувань цивільних об’єктів. Зокрема виникла пожежа на складському приміщенні.

Ударною хвилею пошкоджено вхідні двері під’їду двоповерхового будинку. Люди залишились заблокованими у своїх квартирах.

Також постраждало чимало приватних будинків.

Загалом ракети були випущені по центральній частині Охтирки і по житловому масиву “Дачний”.

Окрім цього, за словами Живицького внаслідок ракетного обстрілу міста поранення отримали щонайменше 5 осіб.