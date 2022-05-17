Про це у Facebook повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

За його даними, унаслідок ракетного обстрілу Охтирки завдано чимало руйнувань цивільних об’єктів. Зокрема виникла пожежа на складському приміщенні.

Ударною хвилею пошкоджено вхідні двері під’їду двоповерхового будинку. Люди залишились заблокованими у своїх квартирах.

Фото: facebook.com/Zhyvytskyy/

Також постраждало чимало приватних будинків.

Фото: facebook.com/Zhyvytskyy/

Загалом ракети були випущені по центральній частині Охтирки і по житловому масиву “Дачний”.

Фото: facebook.com/Zhyvytskyy/

Окрім цього, за словами Живицького внаслідок ракетного обстрілу міста поранення отримали щонайменше 5 осіб.