Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.
За його даними, у ніч на 17 травня по Львівській області було завдано ракетного удару, внаслідок якого пошкоджена залізнична інфраструктура.
Інформації щодо загиблих чи поранених не надходило.
Мер Львова Андрій Садовий також повідомив, що цієї ночі по Львівській області було завдано наймасованіший ракетний обстріл. Вночі повітряна тривога лунала двічі і так само двічі були масові хвилі ракетних вильотів.
На території Львова не приземлилась жодна ракета, тому невідомо, чи мали окупанти намір завдати удару по місту.
“У одному із сіл Яворівського району уламки ракети частково пошкодили об’єкт залізничної інфраструктури. В навколишніх будинках повилітали шибки. І це все у 20 кілометровій зоні до кордону з Європейським Союзом. Це справді була одна із найбільших атак на Львівську область за кількістю ракет”, – написав Садовий.
Він додав, що важко передбачити подальші дії росіян, тому закликав жителів області не ігнорувати повітряну тривогу та ходити в укриття.
Також за даними Повітряного командування “Захід” Повітряних Сил ЗС України, над Львівською областю вночі було збито три російські крилаті ракети. За наявними даними, ракети випустили з південно-східного напрямку морського базування.
- Нагадаємо, 15 травня по Львівській області зранку влучили чотири крилаті ракети ворога. Обстріл стався неподалік кордону з Польщею.
- Також сьогодні по селищу Десна у Чернігівській області російські війська завдали ракетного удару. Внаслідок чого є загиблі та поранені.
- Окрім цього, 17 травня близько 5 ранку російські армійці завдали ракетного удару по Охтирці (Сумська область). П’ять ракет пошкодили цивільні об’єкти інфраструктури. Поранення отримали щонайменше 5 осіб.
- Раніше повідомлялось, що 16 травня, російські загарбники продовжували обстрілювати населені пункти Луганської області. Зокрема під вогнем окупантів опинились два корпуси лікарні та будівля наукового підприємства “Імпульс” у Сєвєродонецьку. Є загиблі та постраждалі серед цивільних.