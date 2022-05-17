Після опівночі російські окупанти завдали ракетного удару по Львівській області. Українські сили ППО збили ворожі ракети, однак уламки пошкодили залізничну інфраструктуру у Яворівському районі, поблизу кордону з Польщею.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

За його даними, у ніч на 17 травня по Львівській області було завдано ракетного удару, внаслідок якого пошкоджена залізнична інфраструктура.

Інформації щодо загиблих чи поранених не надходило.

Мер Львова Андрій Садовий також повідомив, що цієї ночі по Львівській області було завдано наймасованіший ракетний обстріл. Вночі повітряна тривога лунала двічі і так само двічі були масові хвилі ракетних вильотів.

На території Львова не приземлилась жодна ракета, тому невідомо, чи мали окупанти намір завдати удару по місту.

“У одному із сіл Яворівського району уламки ракети частково пошкодили об’єкт залізничної інфраструктури. В навколишніх будинках повилітали шибки. І це все у 20 кілометровій зоні до кордону з Європейським Союзом. Це справді була одна із найбільших атак на Львівську область за кількістю ракет”, – написав Садовий.

Він додав, що важко передбачити подальші дії росіян, тому закликав жителів області не ігнорувати повітряну тривогу та ходити в укриття.

Також за даними Повітряного командування “Захід” Повітряних Сил ЗС України, над Львівською областю вночі було збито три російські крилаті ракети. За наявними даними, ракети випустили з південно-східного напрямку морського базування.