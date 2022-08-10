Російські війська не мають обіцяних перемог на фронті, а також втрачають довіру в тимчасово окупованих містах, які місяцями не можуть розпочати відновлювати.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

За його словами окупанти обіцяли мешканцям тимчасово окупованої Попасної, що залишилися, відбудову. Починаючи із лютого, росіяни стирали з лиця землі місто, а згодом увійшли до нього.

Голова ОВА додав, що декілька місяців лунали гучні обіцянки, допоки не ухвалили рішення залишити все, як є – взагалі не відновлювати зруйнований росіянами населений пункт. Проте Гайдай зауважив, що за два місяці опалювальний сезон, а в жодному із захоплених міст за ці місяці росіянами нічого не зроблено.

Місцеве населення поступово зневірюється в цих чисельних обіцянках. Деякі люди ознайомилися з новинами на ворожих ресурсах щодо швидкої відбудови й спробували повернутися в рідні міста: “Побули кілька днів, побачили, що виконуються тільки показові речі для телебачення, і вирішили евакуюватися вдруге. Довіра до окупаційної влади поступово втрачається”, — написав Гайдай.

Не можуть росіяни похизуватися й обіцяними успіхами на фронті, де понад місяць Збройні сили України не пускають ворога вглиб Донецької області. Безперечно, українським бійцям непросто протистояти цілодобовим артилерійським обстрілам та чисельним штурмам, але вони тримають оборону.