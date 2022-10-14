Після початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни втратили 6 000 одиниць техніки й використовує боєприпаси в такій кількості, які не зможе компенсувати у зв’язку із санкціями Заходу.

Як повідомляє The New York Times з посиланням на звіт уряду США.

Зазначається, що здатність РФ створювати комплексну високоточну зброю вже постраждала від заходів експортного контролю, які обмежують доступ Росії до передових технологій.

Також санкції Заходу призвели до дефіциту у РФ менш складних технологій. До прикладу, підшипників, що ускладнює виробництво ремонт танків, літаків, підводних човнів тощо.

Американці помітили, що ще з травня росіянам не вистачає важливих постачань дизельних двигунів, їхніх деталей для вертольотів і літаків, а також броньованих танків. Зокрема, в Росії виникли проблеми з виконанням оборонних замовлень іноземних держав.

Для того, щоби обійти санкції, росіяни отримали наказ незаконно купувати західні технології та деталі. Наразі РФ шукає постачання із таких країн, як Іран та Північна Корея, які також знаходяться під санкціями.

За словами американського чиновника, Вашингтон шукає інші “прогалини” в технологічному процесі, які б ускладнили виробництво військової техніки для РФ.