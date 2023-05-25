Джерело: голова ДОР Микола Лукашук.

Фото: Микола Лукашук / ДОР

За його словами, неспокійно було на території Нікопольського району. Там ввечері 24 травня росіяни атакували Марганецьку громаду, застосувавши безпілотник.

Лукашук запевнив, що люди не постраждали. Водночас пошкоджень зазнав приватний будинок. Голова ДОР опублікував відповідні фото руйнувань. 

Фото: Микола Лукашук / ДОР

На ранок 25 травня під вогнем російських військ опинився Нікополь. Наразі інформація уточнюється.

В інших районах області, як уточнив Лукашук, обстрілів не зафіксовано.