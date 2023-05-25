Ввечері 24 травня та вранці 25 травня російські війська завдали ударів по території Дніпропетровської області. Ворожі атаки були спрямовані на Марганецьку громаду та Нікополь.

Джерело: голова ДОР Микола Лукашук.

За його словами, неспокійно було на території Нікопольського району. Там ввечері 24 травня росіяни атакували Марганецьку громаду, застосувавши безпілотник.

Лукашук запевнив, що люди не постраждали. Водночас пошкоджень зазнав приватний будинок. Голова ДОР опублікував відповідні фото руйнувань.

На ранок 25 травня під вогнем російських військ опинився Нікополь. Наразі інформація уточнюється.

В інших районах області, як уточнив Лукашук, обстрілів не зафіксовано.