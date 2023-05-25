Джерело: голова ДОР Микола Лукашук.
За його словами, неспокійно було на території Нікопольського району. Там ввечері 24 травня росіяни атакували Марганецьку громаду, застосувавши безпілотник.
Лукашук запевнив, що люди не постраждали. Водночас пошкоджень зазнав приватний будинок. Голова ДОР опублікував відповідні фото руйнувань.
На ранок 25 травня під вогнем російських військ опинився Нікополь. Наразі інформація уточнюється.
В інших районах області, як уточнив Лукашук, обстрілів не зафіксовано.
- Вночі 25 травня російські окупаційні війська вкотре атакували Україну безпілотниками. Низка БПЛА були випущені й на Київ, однак всі вони були збиті.
- Окупаційна “адміністрація” захопленого росіянами Севастополя заявила, що вночі їхні війська нібито збили над містом 2 безпілотники.