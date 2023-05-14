Росіяни вивели в Азовське море носій «Калібрів» – ВМС ЗСУ

Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.
Тоді як в Азовському морі перебуває два ворожих кораблі, серед яких один носій крилатих ракет “Калібр”, загальний залп до 8 ракет.
Водночас у Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до п’яти ворожих кораблів, з них два носії крилатих ракет “Калібр”, загальний залп до 20 ракет.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 21 судно, з них 3 рухалось у напрямку протоки Босфор;
- до Чорного моря – 27 суден, з них 7 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
- Противник і надалі намагається поповнювати свої втрати в живій силі користуючись з ув’язнених осіб з Російської Федерації. Нещодавно відзначено прибуття близько 200 таких осіб до одного із польових таборів противника у тимчасово окупованому Роговому Луганської області для проходження 4-тижневого курсу загальновійськової підготовки. До кінця місяця очікується прибуття ще до 250 засуджених осіб.
- У тимчасово окупованому Маріуполі представники слідчого комітету РФ, принижуючи та знущаючись, допитують цивільне населення.
- За даними розвідки Сполученого королівства, угруповання російських військ в Україні складається з понад 200 тисяч солдатів, які входять до 70 полків та бригад і розділені на 5 груп військ.