Росіяни вивели в Азовське море носій «Калібрів» – ВМС ЗСУ

Станом на 14 травня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 11 ворожих кораблів, серед яких три носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 18 ракет.

Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.

Тоді як в Азовському морі перебуває два ворожих кораблі, серед яких один носій крилатих ракет “Калібр”, загальний залп до 8 ракет.

Водночас у Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до п’яти ворожих кораблів, з них два носії крилатих ракет “Калібр”, загальний залп до 20 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 21 судно, з них 3 рухалось у напрямку протоки Босфор;

до Чорного моря – 27 суден, з них 7 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.