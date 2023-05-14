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Росіяни вивели в Азовське море носій «Калібрів» – ВМС ЗСУ

Станом на 14 травня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 11 ворожих кораблів, серед яких три носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 18 ракет.

Неділя, 14 травня 2023, 17:26
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Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.

Тоді як в Азовському морі перебуває два ворожих кораблі, серед яких один носій крилатих ракет “Калібр”, загальний залп до 8 ракет.

Водночас у Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до п’яти ворожих кораблів, з них два носії крилатих ракет “Калібр”, загальний залп до 20 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря – 21 судно, з них 3 рухалось у напрямку протоки Босфор;
  • до Чорного моря – 27 суден, з них 7 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Джерело: ВМС ЗСУ

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Теги: ВМС ЗСУ, носії калібрів, Ракетоносії, ситуація на морі

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