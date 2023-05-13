Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ у Facebook.
Зазначається, що російські окупаційні війська продовжують чинити тиск на громадян України та порушувати права людини на тимчасово захоплених територіях.
У Маріуполі на території відділу поліції для допитів місцевого населення залучено близько 50 представників слідчого комітету РФ.
“Вони беруть участь в принизливих допитах, що супроводжуються знущанням над цивільним населенням”, — йдеться в повідомленні.
Також у Генштабі додали, що росіяни продовжують використовувати інфраструктуру тимчасово захоплених населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям.
У населеному пункті Таврійське Херсонської області на території дитячого садочку загарбники облаштували польовий шпиталь. Напередодні відзначено прибуття трьох військових вантажних автомобілів з пораненими окупантами.
- У Google Maps оновили супутникові знімки Маріуполя, де тепер видно розбомблений російськими військовими Драматичний театр і масові поховання.
- Рік тому про захисників Маріуполя дізнався весь світ. Ними захоплювалися союзники та ненавиділи вороги, адже вони вистояли 86 днів сам на сам проти однієї з найбільших армій світу.
- Повнометражний документальний фільм “20 днів у Маріуполі” українського журналіста, письменника та режисера Мстислава Чернова став одним із переможців 47-го Міжнародного кінофестивалю у Клівленді.