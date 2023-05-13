У тимчасово окупованому Маріуполі представники слідчого комітету РФ, принижуючи та знущаючись, допитують цивільне населення.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ у Facebook.

Зазначається, що російські окупаційні війська продовжують чинити тиск на громадян України та порушувати права людини на тимчасово захоплених територіях.

У Маріуполі на території відділу поліції для допитів місцевого населення залучено близько 50 представників слідчого комітету РФ.

“Вони беруть участь в принизливих допитах, що супроводжуються знущанням над цивільним населенням”, — йдеться в повідомленні.

Також у Генштабі додали, що росіяни продовжують використовувати інфраструктуру тимчасово захоплених населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям.

У населеному пункті Таврійське Херсонської області на території дитячого садочку загарбники облаштували польовий шпиталь. Напередодні відзначено прибуття трьох військових вантажних автомобілів з пораненими окупантами.