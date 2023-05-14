У британській розвідці розповіли, скільки російських армійців воює в Україні

Про це йдеться в Twitter Міноборони Великої Британії.
У розвідці пояснили, що з огляду на оприлюднені документи, російське угруповання військ в Україні організоване, так само як на початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 202 року. Відтак, аналітики припускають, що воно все ще складається з більше 200 тис. військових, які утворюють близько 70 бойових полків і бригад, розділених на п’ять груп військ. Також російські бойовики, як і на початку повномасштабної війни, позбавлені свободи проведення повітряних операцій.
Проте у лютому 2022 року російське угруповання складалося з професійних військових, було значною мірою оснащене досить новітніми транспортними засобами та проходило регулярні навчання. Зараз армія переважно складається з погано підготовлених мобілізованих резервістів і все більше застосовує застаріле обладнання, причому багатьом підрозділам не вистачає сил. Росіяни регулярно проводять лише дуже прості операції на основі піхоти.
Також у розвідці наголосили, що Росія не має необхідних резервів.
Малоймовірно, що нинішнє угруповання РФ спроможне створити великий, дієздатний, мобільний резерв для нових операційних викликів. Навряд чи це буде угруповання, яке зможе ефективно досягти масштабного військового ефекту уздовж лінії фронту в 1200 км в умовах стресу.
- У ніч на 14 травня російські окупанти атакували Україну з різних напрямків ударними дронами “Shahed-136/131”, ракетами “Калібр” з кораблів у Чорному морі, крилатими ракетами Х-101/Х-555/Х-55 з літаків стратегічної авіації Ту-95мс.
- Минулої ночі ворог завдав ракетних ударів, попередньо ЗРК С-300, по Харкову та смт Золочів Богодухівського району, внаслідок чого у Новобаварському районі Харкова пошкоджено об’єкт транспортної інфраструктури, будівлю гуртожитку та багатоквартирний житловий будинок.
- Противник і надалі намагається поповнювати свої втрати в живій силі за рахунок ув’язнених осіб з Російської Федерації. Нещодавно відзначено прибуття близько 200 таких осіб до одного із польових таборів противника у тимчасово окупованому Роговому Луганської області для проходження 4-тижневого курсу загальновійськової підготовки. До кінця місяця очікується прибуття ще до 250 засуджених осіб.