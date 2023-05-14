У британській розвідці розповіли, скільки російських армійців воює в Україні

За даними розвідки Сполученого королівства, угруповання російських військ в Україні складається з понад 200 тисяч армійців, які входять до 70 полків та бригад і розділені на 5 груп військ

Про це йдеться в Twitter Міноборони Великої Британії.

У розвідці пояснили, що з огляду на оприлюднені документи, російське угруповання військ в Україні організоване, так само як на початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 202 року. Відтак, аналітики припускають, що воно все ще складається з більше 200 тис. військових, які утворюють близько 70 бойових полків і бригад, розділених на п’ять груп військ. Також російські бойовики, як і на початку повномасштабної війни, позбавлені свободи проведення повітряних операцій.

Проте у лютому 2022 року російське угруповання складалося з професійних військових, було значною мірою оснащене досить новітніми транспортними засобами та проходило регулярні навчання. Зараз армія переважно складається з погано підготовлених мобілізованих резервістів і все більше застосовує застаріле обладнання, причому багатьом підрозділам не вистачає сил. Росіяни регулярно проводять лише дуже прості операції на основі піхоти.

Також у розвідці наголосили, що Росія не має необхідних резервів.

Малоймовірно, що нинішнє угруповання РФ спроможне створити великий, дієздатний, мобільний резерв для нових операційних викликів. Навряд чи це буде угруповання, яке зможе ефективно досягти масштабного військового ефекту уздовж лінії фронту в 1200 км в умовах стресу.