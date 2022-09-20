Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
За даними Андрющенка, з тимчасово окупованого Маріуполя до Москви вивезли 135 українських дітей. За його даними, вивозили їх літаком міноборони РФ.
Він також додав, що точно відомо про вивезення до Росії трирічної дівчинки з Маріуполя.
“Дітям одразу видають російське громадянство та планують розселення по російських сім’ях в Астраханській, Воронезькій, Курській, Московській, Мурманській, Нижегородській, Омській, Пензенській, Ростовській, Рязанській, Самарській, Челябінській областях та у Москві”, – додав Андрющенко.
Він також повідомив, що на даний час вивезені діти пребувають у таборі під Москвою.
Вивезенням українських дітей з тимчасово окупованої території продовжує займатись дитяча омбудсменка РФ Марія Львова-Бєлова, додав Андрющенко.
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- Окупаційні адміністрації Криму посилили для школярів програму так званого “патріотичного виховання” та початковий військовий вишкіл, а також організували класні години “уроки про важливе”, де розповідають чому РФ напала на Україну та називають “подвигами” злочини російських військовослужбовців.