Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що з тимчасово окупованого Маріуполя росіяни вивезли до Москви ще 135 дітей. Їм планують надати російське громадянство та розселити по російських сім'ях.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

За даними Андрющенка, з тимчасово окупованого Маріуполя до Москви вивезли 135 українських дітей. За його даними, вивозили їх літаком міноборони РФ.

Він також додав, що точно відомо про вивезення до Росії трирічної дівчинки з Маріуполя.

“Дітям одразу видають російське громадянство та планують розселення по російських сім’ях в Астраханській, Воронезькій, Курській, Московській, Мурманській, Нижегородській, Омській, Пензенській, Ростовській, Рязанській, Самарській, Челябінській областях та у Москві”, – додав Андрющенко.

Він також повідомив, що на даний час вивезені діти пребувають у таборі під Москвою.

Вивезенням українських дітей з тимчасово окупованої території продовжує займатись дитяча омбудсменка РФ Марія Львова-Бєлова, додав Андрющенко.