Окупаційні адміністрації Криму посилили для школярів програму так званого “патріотичного виховання” та початковий військовий вишкіл, а також організували класні години “уроки про важливе”, де розповідають чому РФ напала на Україну та називають “подвигами” злочини російських військовослужбовців.

Про це повідомляє пресслужба Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим.

Зазначається, що за даними окупаційних адміністрацій цьогоріч до кримських шкіл пішли понад 230 тисяч дітей, серед них понад 2 тисячі — діти з ОРДЛО. На всіх цих українських школярів окупанти почали чинити агресивний мілітарний вплив.

За указом окупаційних адміністрацій у місцевих школах ввели класні години:

для учнів початкової школи — “герої спецоперації”,

для учнів 5-7 класів — “друзі та вороги Російської Федерації”,

для учнів 8-9 класів — “ЛНР, ДНР, Крим, Херсон – це Росія”,

для учнів 10-11 класів — “Є така професія – вітчизну захищати! Переваги контрактної служби в збройних силах РФ”.

“За цими назвами яскраво видно, до чого вони готують дітей — до нормалізації терористичних актів РФ на території материкової України. А майбутніх випускників — до безпосередньої участі в цій кривавій війні, ще й на боці держави-агресорки”, — йдеться в повідомленні.

З початку навчального року в школах Сімферополя кожен новий навчальний тиждень розпочинається з низки пропагандистських заходів: підняття прапора РФ звучання гімну Росії, оголошення так званих “визначних дат” та зі вступного слова представників окупаційних адміністрацій і так званих “відомих особистостей”, які підтримують окупантів.

Також для школярів з 1 по 11 клас на Росії та в окупованому нею Криму ввели щотижневі класні години “розмови про важливе”, під час яких дітям розповідатимуть про цілі так званої “спецоперації”.

Під цю програму створили окремий сайт і розробили методику та матеріали уроків: у методичних матеріалах, опублікованих міносвіти Росії, вторгнення в нашу державу подається нібито як “допомога російському населенню України”, а дії російських військових – як приклади подвигів і військової звитяги.

Серед, на перший погляд, нейтральних навчань про “День знань” і “День людей похилого віку”, вже 12 вересня дітям окупованого Криму провели заняття за темою “моя страна Россия”: “Але й так звані нейтральні навчання, тільки здаються такими – відкривши, наприклад, матеріали уроків до “Дня знань” на сайті, то в розділі мета уроку чітко зазначається – “сформувати в учнів уявлення про потенціал та користь самореалізації та самовизначення, використовуючи можливості платформи “Росія – країна можливостей”, — зауважили в представництві.

Втім, невдовзі з головної сторінки сайту російського проєкту “розмови про важливе” видалили посилання на методичні матеріали для майбутніх уроків.

“Просимо наших громадян у тимчасово окупованому Криму вимагати для своїх дітей дозволу не відвідувати ці пропагандистські заняття. Ви маєте на це право, адже подібні “класні години” не є обов’язковими предметами шкільної програми. Таким чином, ваші діти уникнуть безпосереднього мілітарного впливу та антиукраїнської пропаганди, яка просякнута мовою ворожнечі до України та її народу”, — закликали в представництві.

У повідомленні нагадали, що це далеко не одні злочини окупаційних адміністрацій проти українських дітей в окупованому Криму: створена так звана “юнармія”, куди дітей закликають вступати з 8 років.

Нещодавно підконтрольні РФ керівники почали відкривати в кримських школах меморіальні дошки загиблих на війні проти України військових РФ Крім цього, кримські школи планують називати на честь “героїв спецоперації” — російських воєнних злочинців.

Таку дошку “пошани” вже відкрили у школі села Уварівка Нижньогірського району: дітей на відкритті нового навчального року змусили покласти квіти до меморіалу військового РФ, який загинув на війні проти України в березні 2022 року.