Про це повідомив мешканець Херсона, голова Фонду “Об’єднання” та експерт із нових медіа Юрій Антощук.
За його словами, за відсутності українського мобільного зв’язку, отримати смс-підтвердження для входу в банк неможливо, тому українські технічні спеціалісти змогли налаштувати вхід із підтвердженням через Viber.
Як зазначив Антощук, у Херсоні вже відкрили російський банк, а нещодавно почали видавати картки. Він також додав: “Я думаю, що окупанти не очікували того рівня цифровізації, що є в нас в Україні. Коли банки перестали видавати кошти — усі купляли продукти та товари на ринках із карти на карту через мобільні застосунки. Коли окупанти почали цензурувати Інтернет, блокуючи доступ до українських новин, банківських сайтів — усі почали використовувати VPN програми”.
Наразі Юрій переймається, якщо в Херсоні ще достатньо магазинів, які дають змогу оплатити товар карткою через термінал, то окупанти можуть вилучити всі термінали, щоби люди не могли розраховуватися картками та поставити свої термінали. Оскільки, Visa і Mastercard більше не обслуговують РФ. Це означає, що українською карткою через російські термінали не можна буде сплатити за товари чи послуги.
Водночас він запропонував часткове розв’язання проблеми. Наприклад, встановити застосунок програмного POS-термінала, і ті, хто має NFC (технологія бездротового зв’язку) зможе розраховуватися в магазинах. Проте, буде зрозуміло не для всіх. Також української готівки стає дедалі менше. Зокрема, окупанти знецінили гривню мінімум удвічі протягом місяця.
Окрім Viber також заблокували YouTube. На відеоплатформі без VPN можна було дивитися українські новини. Втім, зараз росіяни заблокували цю можливість. Антощук зауважив, що безплатного VPN вистачить ненадовго для перегляду YouTube.
- Раніше #Букви поспілкувалися з волонтеркою Вікторією, для того щоб дізнатися від неї її історію життя в окупації та свій порятунок, стан справ в окупованому Херсоні та настрої містян.
- Також з перших днів війни території Херсонської, Миколаївської та Запорізької областей знаходяться під контролем російських загарбників. Вже понад 100 днів мешканці окупованого півдня живуть у “тихому терорі”, де панує анархія та тоталітаризм, зростає безробіття, частішають мародерства та випадки викрадення. Чинити опір супротивній силі майже нереально. Будь-які мітинги мирного населення суворо заборонені, дисиденти зазнають тортур та катувань.
- #Букви поспілкувалися з корінною жителькою Херсона Оксаною, щоб з’ясувати, який зараз стан справ у місті, та щоб побачити окупацію очима тих, хто її пережив.