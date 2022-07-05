У тимчасово окупованому Херсоні росіяни заблокували Viber та відеоплатформу YouTube. На тлі цього місцеві мешканці не лише не зможуть спілкуватися з рідними та близькими, але й увійти у банк та отримати сповіщення. Оскільки український мобільний зв’язок відсутній, банки налаштували вхід до особистого кабінету через Viber. Блокування месенджера — спроба повністю відрізати жителів регіону від української банківської системи.

Про це повідомив мешканець Херсона, голова Фонду “Об’єднання” та експерт із нових медіа Юрій Антощук.

За його словами, за відсутності українського мобільного зв’язку, отримати смс-підтвердження для входу в банк неможливо, тому українські технічні спеціалісти змогли налаштувати вхід із підтвердженням через Viber.

Як зазначив Антощук, у Херсоні вже відкрили російський банк, а нещодавно почали видавати картки. Він також додав: “Я думаю, що окупанти не очікували того рівня цифровізації, що є в нас в Україні. Коли банки перестали видавати кошти — усі купляли продукти та товари на ринках із карти на карту через мобільні застосунки. Коли окупанти почали цензурувати Інтернет, блокуючи доступ до українських новин, банківських сайтів — усі почали використовувати VPN програми”.

Наразі Юрій переймається, якщо в Херсоні ще достатньо магазинів, які дають змогу оплатити товар карткою через термінал, то окупанти можуть вилучити всі термінали, щоби люди не могли розраховуватися картками та поставити свої термінали. Оскільки, Visa і Mastercard більше не обслуговують РФ. Це означає, що українською карткою через російські термінали не можна буде сплатити за товари чи послуги.

Водночас він запропонував часткове розв’язання проблеми. Наприклад, встановити застосунок програмного POS-термінала, і ті, хто має NFC (технологія бездротового зв’язку) зможе розраховуватися в магазинах. Проте, буде зрозуміло не для всіх. Також української готівки стає дедалі менше. Зокрема, окупанти знецінили гривню мінімум удвічі протягом місяця.

Окрім Viber також заблокували YouTube. На відеоплатформі без VPN можна було дивитися українські новини. Втім, зараз росіяни заблокували цю можливість. Антощук зауважив, що безплатного VPN вистачить ненадовго для перегляду YouTube.