Про це повідомляє пресслужба Оперативного командування “Південь” у Facebook.

Зазначається, що ситуація в регіону залишається складною та напруженою, але контролюється Силами оборони.

Також армія РФ продовжує грабувати населені пункти, з яких відступає, завдаючи пошкоджень транспортній та критичній інфраструктурі.

Окрім того, окупанти дообладнують системи оборонних рубежів, мінують дороги та об’єкти інфраструктури. Згідно з повідомленням, є факти підривів цивільного населення.

Ворог активно залучає інформаційний фронт, намагаючись виправдати свої маневри й звинуватити Сили оборони в шкоді місцевому населенню.