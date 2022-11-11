Про це повідомляє пресслужба Оперативного командування “Південь” у Facebook.
Зазначається, що ситуація в регіону залишається складною та напруженою, але контролюється Силами оборони.
Також армія РФ продовжує грабувати населені пункти, з яких відступає, завдаючи пошкоджень транспортній та критичній інфраструктурі.
Окрім того, окупанти дообладнують системи оборонних рубежів, мінують дороги та об’єкти інфраструктури. Згідно з повідомленням, є факти підривів цивільного населення.
Ворог активно залучає інформаційний фронт, намагаючись виправдати свої маневри й звинуватити Сили оборони в шкоді місцевому населенню.
- На деокупованих територіях Херсонської області правоохоронці виявили рештки тіл місцевих, які загинули під час окупації.
- 9 листопада російським військовим наказали “відійти” з Херсонської області на лівий берег ріки Дніпро. Херсон знаходиться на правому березі.