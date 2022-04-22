Російські солдати захоплюють аграрні підприємства на тимчасово окупованих територіях півдня України та знищують сільськогосподарську техніку, аби люди не могли розпочати посівну кампанію.

Про це сповістив в етері національного телемарафону заступник голови всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Серед захоплених росіянами підприємств, як розповів Марчук – “Співдружність Південь”, що є власністю учасника всеукраїнської аграрної ради.

“Фактично окупанти які назвались кадирівцями, прийшли і сказали: це вже наше підприємство, ми тут господарі, все що тут знаходиться вже наше, і якщо ми будемо спостерігати ситуацію що хтось буде вивозити техніку їх просто будуть фізично знищувати”, – зазначив Денис Марчук.

Також він додав, що подібні ситуації також були зафіксовані на Сумщині, Чернігівщині, Харківщині та Київщині. Росіяни вдаються навіть до того, що викрадають зі складів зернові, аби поповнити свої запаси.