Про це сповістив в етері національного телемарафону заступник голови всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.
Серед захоплених росіянами підприємств, як розповів Марчук – “Співдружність Південь”, що є власністю учасника всеукраїнської аграрної ради.
“Фактично окупанти які назвались кадирівцями, прийшли і сказали: це вже наше підприємство, ми тут господарі, все що тут знаходиться вже наше, і якщо ми будемо спостерігати ситуацію що хтось буде вивозити техніку їх просто будуть фізично знищувати”, – зазначив Денис Марчук.
Також він додав, що подібні ситуації також були зафіксовані на Сумщині, Чернігівщині, Харківщині та Київщині. Росіяни вдаються навіть до того, що викрадають зі складів зернові, аби поповнити свої запаси.
- Нагадаємо, Мер міста Олешки (Херсонська область) Євген Рищук повідомив, що населений пункт переходить під контроль російських загарбників.
- Також за інформацією Генерального штабу Збройних сил України, на тимчасово окупованій Херсонщині росіяни оголосили мобілізацію чоловіків.