Про це повідомляє пресслужба ОК “Південь” у Facebook.
Також окупанти ведуть ракетно-артилерійський вогонь по наших позиціях і мирних населених пунктах, атакують дронами-камікадзе. Крім того, з боку ворога ведеться щільна повітряна розвідка — протягом бойового дня на різних напрямках зафіксовано до 40 дронів різної модифікації.
Протягом дня 4 ударними дронами типу “Ланцет” росіяни атакували напрямки деокупованих населених пунктів в Бериславському районі.
Понад 30 снарядів реактивних систем залпового вогню “Ураган” і “Град”, а також важкої артилерії випущено протягом дня по Нікопольському району. Водночас в населеному пункті Мирівської громади постраждало десять житлових будинків, п’ять господарських споруд, лінії газо- та електромережі.
В населених пунктах Марганецької громади пошкоджено три приватних будинки, господарчу споруду та приватне підприємство. Люди не постраждали.
З Кінбурнської коси ворог реактивними системами залпового вогню “Град” намагався атакувати Очаків. Удари прийшлися по акваторії та пірсах. Зазначається, що обійшлося без втрат.
- У ніч на 15 листопада військові РФ знову завдали удару по території Нікопольського району Дніпропетровської області. Вони випустили по мирним містам та селам понад 60 снарядів.
- Росія тимчасово зупинила масовані ракетні обстріли України. У ЗСУ вважають, що ракетне «затишшя» пов’язане з тим, що ворог накопичує сили.