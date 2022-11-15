Російські військові завершують перегрупування своїх військ на лівому березі Дніпра, продовжуючи облаштовувати рубежі оборони.

Про це повідомляє пресслужба ОК “Південь” у Facebook.

Також окупанти ведуть ракетно-артилерійський вогонь по наших позиціях і мирних населених пунктах, атакують дронами-камікадзе. Крім того, з боку ворога ведеться щільна повітряна розвідка — протягом бойового дня на різних напрямках зафіксовано до 40 дронів різної модифікації.

Протягом дня 4 ударними дронами типу “Ланцет” росіяни атакували напрямки деокупованих населених пунктів в Бериславському районі.

Понад 30 снарядів реактивних систем залпового вогню “Ураган” і “Град”, а також важкої артилерії випущено протягом дня по Нікопольському району. Водночас в населеному пункті Мирівської громади постраждало десять житлових будинків, п’ять господарських споруд, лінії газо- та електромережі.

В населених пунктах Марганецької громади пошкоджено три приватних будинки, господарчу споруду та приватне підприємство. Люди не постраждали.

З Кінбурнської коси ворог реактивними системами залпового вогню “Град” намагався атакувати Очаків. Удари прийшлися по акваторії та пірсах. Зазначається, що обійшлося без втрат.