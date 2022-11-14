Росія тимчасово зупинила масовані ракетні обстріли України. У ЗСУ вважають, що ракетне "затишшя" пов'язане з тим, що ворог накопичує сили.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу.

За словами Юрія Ігната, затишшя умовне, але війна продовжує тривати. Донецький напрямок, зокрема Бахмут та Авдіївку, ворог атакує постійно. Окупанти продовжують спроби вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей.

“Там жодного затишшя немає, йдуть величезні та гарячі бої”, — заявив він.

За останній тиждень російські військові суттєво зменшили масованість ракетних обстрілів. Натомість обстріли продовжуються у прифронтових зонах, ворог атакує реактивною артилерією та зенітними комплексами С-300. Майже щодня росіяни використовують ракети типу ХА-59 та ХА-31.

Минулого тижня не було масованих ударів по критичній інфраструктурі крилатими ракетами та дронами-камікадзе. За словами Юрія Ігната, ворог не може собі нині дозволити завдавати масованих ракетних ударів через дефіцит озброєння. Це стосується “Іскандерів”, ракет типу ХА-555, 101 та особливо “Калібрів”.

За жовтень ворог використав близько 15 “Калібрів”. Зменшення активності їхнього використання вказує на дефіцит.

“Очевидно також, що ворог накопичує свої сили. Бо не може собі дозволити постійно обстрілювати. Плюс це умовне затишшя можна пов’язувати з діями на південному напрямку. Відбулося звільнення нашого правобережжя. Вірогідно, ворог зосередив увагу на цьому напрямку, щоб максимально зберегти своє угруповання та передислокувати його на лівий берег. Можливо, з цим це пов’язано”, — припустив він.

Речник командування Повітряних сил додав, що після звільнення Херсонської області ЗСУ посилять засоби ППО та авіаційно-винищувальне прикриття цієї ділянки.

“Додається нова територія, де потрібно більше сил та засобів, але це — наша земля. Це неодмінно має статися”, — резюмував Ігнат.