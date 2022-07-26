Зранку, 26 липня російські війська випустили 18 ракет по півдню України. Частину було збито, частина пошкодила підприємство, об'єкт інфраструктури та міст у Миколаївській області.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в етері національного телемарафону.

За його словами, зранку в регіону було шість ракет Х-59 з літаків та дванадцять ракет типу С-300. Кім зауважив, що не всі вони влучили в ціль – частину збили, частину – ні.

Частина влучила в критичну інфраструктуру та підприємства. Російська атака зруйнувала три секції залізничного мосту, який не працював: “Було дуже гучно, але, на щастя, без жертв”, — сказав голова ОВА.

Він уточнив, що солдати РФ завдавали масованого удару по всьому півдню. Зокрема, й по місту Южне, що в Одеській області та по селу Рибаківка в Миколаївській області.

Віталій Кім заявив, що “військові дії ущільнюються, багато авіації працює з обох боків” – і оскільки Збройні сили України знищують командні пункти та склади боєприпасів росіян, то вони теж атакують ще сильніше.

Також зазначається, що закривати Миколаїв для пошуку диверсантів та коригувальників вогню будуть після активної фази збору врожаю, аби не заважати фермерам.