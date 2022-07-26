У ніч на 26 липня російські окупанти обстріляли низку українських областей, серед яких Харківська, Миколаївська та Одеська. Росіяни укотре завдали удару по приватних будинках та цивільній інфраструктурі. також є влучання у портову інфраструктуру.

Про це повідомляють #Букви.

За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, цієї ночі окупанти знову обстріляли місто. Прилетіло поблизу центра Харкова біля будівлі, яка не має жодного відношення до військового об’єкта інфраструктури.

Більше детально про обстріл Харківщини повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. За його даними близько 5 ранку окупанти завдали удару по Слобідському району Харкова. Внаслідок обстрілу загорівся дах автосалону. Ще декілька снарядів влучили по відкритих територіях. За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

Вночі також було завдано масованих обстрілів по Одеській та Миколаївській областях, повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Росіяни завдали ракетного удару по областях з Чорного моря, застосувавши авіацію.

На Одещині ворожі ракети влучили у приватні будинки прибережних сіл. Внаслідок влучання виникла пожежа, яку приборкують рятувальники. Попередньо – без постраждалих.

Щодо Миколаївщини, то росіяни атакували портову інфраструктуру.

Також обстріляли окупанти і Миколаївський район, завдавши ударів з ЗРК С-300 з тимчасово окупованої Херсонщини.

Зафіксовано влучання в авторинок т відкриті території передмістя Миколаєва. Масштаби руйнувань та інформація щодо можливих постраждалих ще встановлюються.

Цю інформацію також підтвердив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він повідомив, що внаслідок потрапляння боєзапасів та їх уламків уражено об’єкт критичної інфраструктури та автотранспортне підприємство.

“Також на околицях міста є прильоти ракет повітряного базування. Окрім цього, була спроба уразити портову інфраструктуру міста”, – написав Кім.

Він опублікував відео з сьогоднішніми ранковими обстрілами Миколаєва.