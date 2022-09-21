В Дніпропетровській області ніч на 21 вересня була напруженою у Нікопольському та Криворізькому районах. Там військові РФ завдали ударів по житлових кварталах зі ствольної артилерії.

Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко у Telegram.

За його словами, Нікополь обстріляли двічі. Туди прилетіли 30 російських снарядів. Внаслідок чого постраждав 56-річний чоловік.

Також у місті пошкоджені більш ніж 20 багатоповерхівок та приватних осель, автівки, газогони та лінії електропередач: “Ворожі снаряди понівечили й місцевий хлібокомбінат, садочок, бібліотеку та декілька магазинів”, — сказав Резніченко. Водночас через обстріл здійнялися пожежі у квартирі та на приватному подвір’ї. Вогнеборці полум’я уже загасили.

У Криворізькому районі пізно увечері під ворожий вогонь потрапила Зеленодольська громада. Як запевнив голова ОВА, постраждалих немає.

У Великій Костромці пошкоджені кілька приватних будинків, а без світла лишилися 350 сімей. Втім, енергетики вже лагодять лінії.

Резніченко зауважив, що в інших районах регіону минулося без атак.