Про це повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв у Telegram.
Спочатку він закликав місцевих мешканців терміново перейти до найближчих укриттів та перебувати там.
Згодом Куртєв написав, що військові РФ атакують місто: “Ймовірні повторні обстріли. Усі знаходьтеся у безпечних місцях”, — написав секретар міськради.
О 21:45 в Запоріжжі оголосили про відбій “тривоги”.
Наразі інформація про руйнування чи постраждалих відсутня.
Нагадаємо, що у ніч на 26 січня російські війська атакували об’єкт енергетичної інфраструктури в Запорізькій області. Вони завдали два ракетних удари.
- У окремих населених пунктах Мелітопольського району Запорізької області противник проводить фільтраційні заходи. Під час перевірки особливу увагу окупанти приділяють телефонам, шукають підтвердження співробітництва із Силами оборони України.
- Після того, як росіяни показового вивозять українців з тимчасово окупованих територій, більшість з них не потрапляють на підконтрольні владі Україні землі.