Про це повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв у Telegram.

Спочатку він закликав місцевих мешканців терміново перейти до найближчих укриттів та перебувати там.

Згодом Куртєв написав, що військові РФ атакують місто: “Ймовірні повторні обстріли. Усі знаходьтеся у безпечних місцях”, — написав секретар міськради.

О 21:45 в Запоріжжі оголосили про відбій “тривоги”.

Наразі інформація про руйнування чи постраждалих відсутня.

Нагадаємо, що у ніч на 26 січня російські війська атакували об’єкт енергетичної інфраструктури в Запорізькій області. Вони завдали два ракетних удари.