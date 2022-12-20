Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву.
“Росіяни мають дефіцит зрадників на тимчасово окупованих територіях, тому вимушені возити своїх чиновників для створення адміністрацій”, — йдеться в повідомленні ЦНС.
У такий спосіб, для створення окупаційної “влади” в селі Біловодськ на Луганщині росіяни завезли 15 чиновників з Новосибірську. Відтепер вони мають вдавати так звану “народну владу” й прославляти окупацію, а також “налагоджувати репресивну машину в населеному пункті”, пишуть в ЦНС.
У спротиві нагадали, що раніше ворог примусово вивіз до Луганська близько 30 мешканців Біловодська.
“Всіх їх підозрюють у “підтримці ЗСУ”. Ось це і є показовим моментом політики ворога на ТОТ, коли місцеве населення депортується, а на керівні посади привозять росіян”, — зазначили в заяві.
Водночас Центр національного спротиву закликав місцеве населення покинути ТОТ до моменту звільнення регіону ЗСУ.
- На тимчасово окупованих територіях росіяни намагаються поширювати пропаганду серед молоді, створюючи так звані “волонтерські рухи” та використовуючи дітей у власних цілях.
- У тимчасово окупованому Криму росіяни намагаються додатково укріпити берегову лінію, побоюючись висадки українського десанту.