Для підтримання окупаційного режиму на захоплених територіях росіяни заводять чиновників з РФ, які будуть імітувати народовладдя та підтримку дій агресора.

Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву.

“Росіяни мають дефіцит зрадників на тимчасово окупованих територіях, тому вимушені возити своїх чиновників для створення адміністрацій”, — йдеться в повідомленні ЦНС.

У такий спосіб, для створення окупаційної “влади” в селі Біловодськ на Луганщині росіяни завезли 15 чиновників з Новосибірську. Відтепер вони мають вдавати так звану “народну владу” й прославляти окупацію, а також “налагоджувати репресивну машину в населеному пункті”, пишуть в ЦНС.

У спротиві нагадали, що раніше ворог примусово вивіз до Луганська близько 30 мешканців Біловодська.

“Всіх їх підозрюють у “підтримці ЗСУ”. Ось це і є показовим моментом політики ворога на ТОТ, коли місцеве населення депортується, а на керівні посади привозять росіян”, — зазначили в заяві.

Водночас Центр національного спротиву закликав місцеве населення покинути ТОТ до моменту звільнення регіону ЗСУ.