Росіяни підготували інфраструктура для депортації українського населення з окупованих територій ще до початку повномасштабного вторгнення.

Джерело: аналітикиня Центру прав людини ZMINA Онисія Синюк на брифінгу в Ukraine Media Center Ukrinform.

Станом на жовтень 2022 року на території Росії було розгорнуто 807 пунктів для приймання “жителів Донбасу”.

Окупанти не повертають українців на їхні території, розлучають родини у фільтраційних таборах, заселяють так званих “евакуйованих” в оселі з жахливими умовами для життя та чинять психологічний тиск.

Один із засобів психологічного тиску, який не можна недооцінювати, — це інформаційна ізоляція та заповнення інформаційного простору єдиним джерелом: російськими новинами.

За словами правозахисниці, все це є порушеннями міжнародного гуманітарного права.

Також росіяни регулярно зривали евакуацію на підконтрольну Україні територію, обстрілюючи гуманітарні коридори.

Зокрема, у Харківській та Херсонській областях військові РФ говорили місцевим про те, що Україна автоматично визнає населення в окупації — колаборантами.