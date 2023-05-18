Джерело: аналітикиня Центру прав людини ZMINA Онисія Синюк на брифінгу в Ukraine Media Center Ukrinform.
Станом на жовтень 2022 року на території Росії було розгорнуто 807 пунктів для приймання “жителів Донбасу”.
Окупанти не повертають українців на їхні території, розлучають родини у фільтраційних таборах, заселяють так званих “евакуйованих” в оселі з жахливими умовами для життя та чинять психологічний тиск.
Один із засобів психологічного тиску, який не можна недооцінювати, — це інформаційна ізоляція та заповнення інформаційного простору єдиним джерелом: російськими новинами.
За словами правозахисниці, все це є порушеннями міжнародного гуманітарного права.
Також росіяни регулярно зривали евакуацію на підконтрольну Україні територію, обстрілюючи гуманітарні коридори.
Зокрема, у Харківській та Херсонській областях військові РФ говорили місцевим про те, що Україна автоматично визнає населення в окупації — колаборантами.
- На тимчасово окупованих територіях росіяни влаштовують так звані “арешти” місцевих чоловіків, намагаючись залучити їх у бойових діях проти України.
- День пам’яті жертв кримськотатарського народу присвячений вшануванню пам’яті кримців, які були депортовані внаслідок масових репресій в СРСР у 1944 році.