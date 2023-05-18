День пам'яті жертв кримськотатарського народу присвячений вшануванню пам'яті кримців, які були депортовані внаслідок масових репресій в СРСР у 1944 році.

Джерело: #Букви, пресслужба “Жовтої стрічки“.

На початку травня 1944 року, під час Другої світової війни, Сталінський режим розпочав масову депортацію кримців з півострова. Понад 190 тисяч осіб, переважно жінок, дітей і літніх людей вигнали з власних домівок, посадили у вагони та виселили до різних регіонів СРСР, переважно в Середню Азію.

Майно кримських татар СРСР після депортації привласнив собі.

За офіційною радянською версією, “виселення” людей пов’язувалося з “масовим дезертирством” близько 20 000 осіб на початку Другої світової війни, а також з їхнім нібито “повним колабораціонізмом” під час нацистської окупації півострова.

Внаслідок депортації, тисячі кримських татар загинули через виснаження, хвороби та нелюдські умови переселення. Деякі, не витримавши страждань, божеволіли.

День пам’яті жертв кримськотатарського народу вшановується українцями та кримськими татарами, а також правозахисними спільнотами та організаціями.

Згідно з постановою Верховної Ради №792-VIII від 12.11.2015 року, депортацію кримських татар у 1944 році визнали геноцидом.

Активісти руху “Жовта Стрічка” також вшанували пам’ять про жертв. У Сімферополі, Ялті, Євпаторії та Керчі активісти намалювали патріотичні графіті, розклеїли нові постери та провели в деяких містах таємні мітинги-реквієм.

Наразі в Криму посилився контррозвідувальний режим. Тому, активістів руху шукають. Проте, вони запевнили, що не збираються зупинятись.